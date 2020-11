USA, IL DEMOCRATICO RAPHAEL WARNOCK ARRESTATO NEL 2002 PER AVER OSTACOLATO LE INDAGINI SUGLI ABUSI SUI MINORI

(AGENPARL) – Roma, 12 novembre 2020 – Il candidato democratico al Senato della Georgia Raphael Warnock è stato arrestato nel 2002 per aver ostacolato un’indagine della polizia su presunti abusi sui minori in un campo della chiesa nella contea di Carroll, nel Maryland.

Revs. Warnock e Andre Wainwright, che lavoravano entrambi alla Douglas Memorial Community Church, sono stati accusati nei documenti del tribunale di aver tentato di impedire a un agente statale di intervistare i consiglieri del Camp Farthest Out della chiesa a Eldersburg, nel Maryland, riguardo ai presunti abusi nella chiesa.

Warnock spera di estromettere il senatore Kelly Loeffler (R-GA) durante il ballottaggio del senato di gennaio.

Un agente di stato ha detto che né Warnock né Wainwright erano sospettati nell’indagine sugli abusi sui minori, sebbene il poliziotto abbia rifiutato di descrivere la natura del sospetto abuso.

Warnock, il pastore anziano della chiesa, ha affermato che il presunto abuso non era sessuale.

Warnock e Wainwright hanno interrotto un’intervista della polizia a un consigliere del campo nel 2002. Dopo che gli investigatori hanno spostato l’intervista in un’area picnic, i reverendi hanno interferito e hanno cercato di impedire a un campeggiatore di dirigere la polizia verso altri potenziali testimoni.

La poliziotta dello stato del Maryland Diane Barry della Child and Sexual Assault Unit della polizia di stato ha detto: “Non ho mai incontrato una resistenza del genere”.

Barry ha sostenuto che i consiglieri hanno acconsentito a essere intervistati dopo che gli era stato detto che erano liberi di andare in qualsiasi momento e non erano obbligati a rispondere alle domande di Barry. Dopo essere stati arrestati e accusati, Warnock e Wainwright sono stati rilasciati.

Warnock ha affermato di voler semplicemente assicurarsi che gli avvocati fossero presenti durante i colloqui con i consulenti:

Il reverendo Wainwright e io abbiamo agito bene nel quadro della legge e sono fiducioso che saremo esonerati. È solo un peccato che i nostri figli abbiano dovuto vedere i loro pastori portati via in manette. La mia preoccupazione aveva semplicemente a che fare con la presenza di un avvocato. Abbiamo collaborato pienamente alle loro indagini. Non abbiamo nulla da nascondere.

Warnock è venuto a lavorare alla Douglas Memorial Community Church dopo aver lavorato alla Abyssinian Baptist Church a New York.

Quando Warnock era un vice parroco presso la Chiesa abissina, il dittatore cubano comunista Fidel Castro ha tenuto un discorso nella chiesa nel 1995.

Warnock ha anche elogiato il controverso Rev. Jeremiah Wright e ha propagandato il marxismo come un modo per “insegnare alla chiesa nera”.

Il senatore Tom Cotton (R-AR) si è chiesto se i media avrebbero chiesto a Warnock perché avesse ostacolato un’indagine su presunti abusi sui minori.

«Nel 2002, quando la polizia ha indagato sui sospetti abusi sui bambini nel campo della chiesa di Raphael Warnock, Warnock è stato arrestato per aver ostacolato le indagini. I media chiederanno a Raphael Warnock perché ha interferito con le indagini della polizia?» ha chiesto ha scritto Cotton mercoledì con un twee

In 2002, when the police investigated suspected child abuse at Raphael Warnock's church camp for children, Warnock was arrested for obstructing the investigation.

Will the media ask Raphael Warnock why he interfered with the police investigation?https://t.co/oW4uMwtzmI

— Tom Cotton (@TomCottonAR) November 11, 2020