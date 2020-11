USA, Il capo della NASA dice che non resterà in un’amministrazione Biden

(AGENPARL) – Roma, 10 novembre 2020 – L’amministratore della NASA, Jim Bridenstine, ha detto che intende dimettersi dal suo ruolo con l’agenzia sotto un’amministrazione Biden.

«La domanda giusta qui è: «Qual è il miglior interesse della NASA come agenzia e qual è il miglior interesse del programma di esplorazione americano?»,ha detto Bridenstine all’Aerospace Daily

«Hai bisogno di qualcuno di cui si fidi l’amministrazione … compreso l ‘[Office of Management and Budget], il National Space Council e il National Security Council, e penso che non sarei la persona giusta per questo in un nuovo amministrazione».

L’Associated Press , Fox News e un certo numero di altri importanti organi di informazione hanno chiamato la corsa presidenziale sabato a favore di Joe Biden.

Il presidente Trump sta contestando i risultati in un certo numero di stati, compresi campi di battaglia chiave come Pennsylvania, Michigan e Arizona. Il presidente avrebbe bisogno di trovare prove sufficienti per spostare i risultati da più stati a suo favore, dato l’attuale calcolo del collegio elettorale. A parte ciò, Biden è pronto a fermare 306 voti elettorali, ben oltre i 270 necessari per conquistare la Casa Bianca.

«Abbiamo avuto molto successo, ma è a causa delle relazioni», ha detto Bridenstine. «Devi avere quei rapporti. Chiunque sia il presidente, devono avere qualcuno che conoscono e di cui si fidano e qualcuno di cui l’amministrazione si fida. Quella persona non sarò io».

Trump ha scelto Bridenstine, che era un membro del Congresso del GOP dell’Oklahoma, per guidare l’agenzia spaziale alla fine del 2017. La sua nomina è stata criticata da entrambi i lati del corridoio politico, data la sua mancanza di esperienza tecnica e scientifica.

Il Sen. Marco Rubio e l’allora Sen. Bill Nelson della Florida, rispettivamente repubblicano e democratico, ha affermato che l’agenzia dovrebbe essere guidata da un “professionista spaziale”.

Sebbene facesse parte dei comitati Servizi armati e Scienza, Spazio e Tecnologia, Bridenstine ha una laurea in economia. Prima della sua carriera politica, Bridenstine era il direttore esecutivo del Tulsa Air and Space Museum and Planetarium, secondo Science.

Bridenstine ha guidato la NASA nel lanciare il suo programma Artemis, un piano di esplorazione lunare in due fasi che si basa su una serie di partnership pubblico-privato per far atterrare gli astronauti sulla luna entro il 2024 e alla fine stabilire una presenza umana sostenuta sulla sua superficie. Alla fine, il programma Artemis mira a lanciare una missione con equipaggio umano su Marte. Ha detto che è fiducioso che ci sia supporto bipartisan per continuare le missioni della NASA.

«C’è un accordo politico sul fatto che l’America ha bisogno di fare grandi cose nell’esplorazione spaziale, che dobbiamo guidare il mondo», ha detto Bridenstine. «Ci sono state lezioni apprese dal passato e penso che il Congresso sia in una buona posizione per assicurarsi che abbiamo programmi sostenibili per il futuro.

Dato che sono stati presentati molteplici esposti legali in risposta alle elezioni del 2020, con ulteriori sfide attese ed entrambi i candidati hanno rivendicato la vittoria in alcuni stati, ma sembra sempre più probabile che queste elezioni verranno risolte in tribunale.

Per questo motivo, AGENPARL non dichiarerà un vincitore delle elezioni presidenziali del 2020 fino a quando tutti i risultati non saranno certificati e le eventuali controversie legali non saranno risolte.