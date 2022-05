(AGENPARL) – Roma, 11 maggio 2022 – L’inflazione più alta negli Stati Uniti negli ultimi quattro decenni è destinata a persistere e persino ad aumentare nei prossimi mesi poiché il prezzo del diesel è a livelli record a causa delle scorte interne molto ridotte e della carenza globale delle forniture.

Il diesel è utilizzato in ogni parte dell’attività industriale e della filiera, dal trasporto merci alla manifattura e all’agricoltura: insomma alimenta l’economia americana. I prezzi del diesel sono saliti a livelli record negli ultimi mesi, aggiungendo ulteriore pressione al rialzo sui dati sull’inflazione negli Stati Uniti. E tutto a causa della domanda post-COVID da parte dell’industria, per il tempo libero e per i viaggi per non parlare delle restrizioni dovute alle importazioni di petrolio dalla Russia dei divieti per l’acquisto dei beni energetici russi.

Aprile è diventato un mese ancora più difficile per le famiglie americane per acquistare alimenti.

Infatti, i prezzi dei generi alimentari sono aumentati di 9,4% rispetto a un anno prima, secondo i dati del Dipartimento del Lavoro che sono stati mostrati mercoledì. Questo è il tasso di inflazione più rapido per quanto concerne il cibo dal 1981. I prezzi dei negozi di alimentari sono aumentati ancora di più, il 10,8%.

L’inflazione ora non solo sta raggiungendo dei livelli elevati, ma si sta espandendo. Quindi non sono il cibo ma anche il tavolo dove si mangia è più costoso. I prezzi per la categoria dei mobili «soggiorno, cucina e sala da pranzo» sono aumentati del 14,9% rispetto a un anno fa.

Sono aumentati dell’1,1 per cento rispetto a marzo.

È importante sottolineare che questi prezzi sono destagionalizzati, quindi non possono essere spiegati con i saldi tipici del fine della stagione degli acquisti natalizi.

Ecco alcune sorprendenti prezzi dei generi alimentari che hanno registrato cospicui incrementi.

Carne macinata: +14,8%.

Bistecche: +11,8 per cento.

Pancetta: in crescita del 17,7%.

Braciole di maiale: in aumento del 14,0%.

Pollo: +16,4%.

Pesce fresco: +13,0 per cento

Latte intero fresco: +14,7%.

Caffè: +13,5%.

Frutta fresca: +8,3 per cento.

Lattuga: +12,7%.

Condimento per insalata: +13,1%.

Zuppe: +13,1 per cento.

Alimenti per bambini: in aumento del 13 percento.

Cereali per la colazione: +12,1%.

Pane: +9,1 per cento.

Biscotti e muffin: +10,1%.

Pranzo: in aumento del 14,4 per cento.

Mangiare fuori non è davvero un’opzione migliore. I prezzi dei fast food sono aumentati del 7% e i prezzi dei ristoranti con servizio completo sono aumentati dell’87%. Anche i prezzi dei distributori automatici sono aumentati del 7,1%.

Siete sorpresi? Non è ancora tutto dagli Usa.

Martedì sera 368 repubblicani e democratici hanno votato per concedere all’Ucraina 40 miliardi di dollari in aiuti mentre gli americani soffrono per l’inflazione storica.

La Camera ha votato nella tarda notte di martedì per approvare l’ HR 7691 , la legge sugli stanziamenti supplementari del 2022. In poche parole gli USA fornirebbero 40 miliardi di dollari in finanziamenti di emergenza per «sostenere il popolo ucraino e difendere la democrazia globale sulla scia dell’attacco non provocato della Russia all’Ucraina».

La normativa , tra l’altro, prevede:

350 milioni di dollari per la migrazione e l’assistenza ai rifugiati per i deflussi di rifugiati dall’Ucraina

$ 4 miliardi per il programma di finanziamento militare straniero a sostegno dell’Ucraina e dei paesi colpiti dal conflitto in Ucraina, compresi i “paesi del fianco orientale della NATO”.

500 milioni di dollari per sostenere le strutture specializzate della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per sostenere i bisogni economici ed energetici dell’Ucraina

Il pacchetto di aiuti da 40 miliardi di dollari serve come i 6,8 miliardi di dollari in più rispetto a quanto inizialmente proposto dal presidente Joe Biden. Molti repubblicani si sono scagliati contro la spesa dilagante di Biden, che secondo loro ha portato all’inflazione storica che si è verificata due anni dopo la sua amministrazione.

I 368 legislatori (i repubblicani sono in corsivo ) che hanno votato per questa legislazione includono :

Adams

Aderholt

Aguilar

Allen

Allred

Amodei

Armstrong

Auchincloss

Axne

Bacon

Baird

Balderson

Barr

Barragán

Bass

Beatty

Bentz

Bergman

Beyer

Bice (OK)

Bishop (GA)

Blumenauer

Blunt Rochester

Bonamici

Bost

Bourdeaux

Bowman

Boyle, Brendan F.

Brady

Brooks

Brown (MD)

Brown (OH)

Brownley

Buchanan

Bucshon

Budd

Burgess

Bush

Bustos

Butterfield

Calvert

Carbajal

Cárdenas

Carey

Carl

Carson

Carter (GA)

Carter (LA)

Carter (TX)

Cartwright

Case

Casten

Castor (FL)

Castro (TX)

Chabot

Cheney

Cherfilus-McCormick

Chu

Cicilline

Clark (MA)

Clarke (NY)

Cleaver

Cline

Clyburn

Cohen

Cole

Connolly

Cooper

Correa

Costa

Courtney

Craig

Crawford

Crenshaw

Crist

Crow

Cuellar

Curtis

Davids (KS)

Davis, Danny K.

Davis, Rodney

Dean

DeFazio

DeGette

DeLauro

DelBene

Delgado

Demings

DeSaulnier

Deutch

Diaz-Balart

Dingell

Doggett

Doyle, Michael F.

Dunn

Ellzey

Emmer

Escobar

Eshoo

Espaillat

Evans

Fallon

Feenstra

Ferguson

Fischbach

Fitzgerald

Fitzpatrick

Fleischmann

Fletcher

Foster

Foxx

Frankel, Lois

Franklin, C. Scott

Gallagher

Gallego

Garamendi

Garbarino

Garcia (CA)

Garcia (IL)

Garcia (TX)

Gimenez

Golden

Gomez Gonzales, Tony

Gonzalez (OH)

Gonzalez, Vicente

Gooden (TX)

Gottheimer

Granger

Graves (MO)

Green (TN)

Green, Al (TX)

Griffith

Grijalva

Grothman

Guest

Guthrie

Harder (CA)

Harris

Hayes

Herrera Beutler

Higgins (NY)

Hill

Himes

Hinson

Hollingsworth

Horsford

Houlahan

Hoyer

Hudson

Huffman

Issa

Jackson Lee

Jacobs (CA)

Jacobs (NY)

Jayapal

Jeffries

Johnson (GA)

Johnson (OH)

Johnson (SD)

Johnson (TX)

Jones

Joyce (OH)

Joyce (PA)

Kahele

Kaptur

Katko

Keating

Keller

Kelly (IL)

Kelly (MS)

Kelly (PA)

Khanna

Kildee

Kilmer

Kim (CA)

Kim (NJ)

Kind

Kinzinger

Kirkpatrick

Krishnamoorthi

Kuster

Kustoff

LaHood

LaMalfa

Lamb

Lamborn

Langevin

Larsen (WA)

Larson (CT)

Latta

LaTurner

Lawrence

Lawson (FL)

Lee (CA)

Lee (NV)

Leger Fernandez

Letlow

Levin (CA)

Levin (MI)

Lieu

Lofgren

Loudermilk

Lowenthal

Lucas

Luetkemeyer

Luria

Lynch

Mace

Malinowski

Malliotakis

Maloney, Carolyn B.

Maloney, Sean

Manning

Matsui

McBath

McCarthy

McCaul

McClain

McClintock

McCollum

McEachin

McGovern

McHenry

McNerney

Meeks

Meijer

Meng

Meuser

Mfume

Miller (WV)

Miller-Meeks

Moolenaar

Mooney

Moore (UT)

Moore (WI)

Morelle

Moulton

Mrvan

Mullin

Murphy (FL)

Murphy (NC)

Nadler

Napolitano

Neal

Neguse Newhouse

Newman

Norcross

O’Halleran

Obernolte

Ocasio-Cortez

Omar

Owens

Palazzo

Pallone

Palmer

Panetta

Pappas

Pascrell

Payne

Pelosi

Pence

Perlmutter

Peters

Pfluger

Phillips

Pingree

Pocan

Porter

Posey

Pressley

Price (NC)

Quigley

Raskin Riso

Reschenthaler

(NY)

Riso (SC)

Rodgers (WA)

Rogers (AL)

Rogers (KY)

Ross

Rouzer

Roybal-Allard

Ruiz

Ruppersberger

Rush

Rutherford

Ryan

Salazar

Sánchez

Sarbanes

Scalise

Scanlon

Schakowsky

Schiff

Schneider

Schrader

Schrier

Schweikert

Scott (VA)

Scott, Austin

Scott, David

Sewell

Sherman

Sherrill

Simpson

Sires

Slotkin

Smith (MO)

Smith (NE)

Smith (NJ)

Smith (WA)

Smucker

Soto

Spanberger

Spartz

Speier

Stansbury

Stanton

Stauber

Steel

Stefanik

Steil

Stevens

Stewart

Suozzi

Swalwell

Takano

Taylor

Tenney

Thompson (CA)

Thompson (MS)

Thompson (PA)

Timmons

Titus

Tlaib

Tonko

Torres (CA)

Torres (NY)

Trahan

Trone

Turner

Underwood

Upton

Valadao

Vargas

Veasey

Velázquez

Wagner

Walorski

Waltz

Wasserman

Schultz

Waters

Watson Coleman

Weber (TX )

Webster (FL)

Welch

Wenstrup

Wexton

Wild

Williams (GA)

Wilson (FL)

Wilson (SC)

Wittman

Womack

Yarmuth

Cinquantasette repubblicani si sono opposti al pacchetto Ucraina, che include:

Arrington

Babin

Banks

Biggs

Bilirakis

Bishop (NC)

Boebert

Buck

Burchett

Cammack

Cawthorn

Cloud

Clyde

Comer

Davidson

DesJarlais

Donalds

Duncan

Estes Fulcher

Gaetz

Gibbs

Gohmert

Good (VA)

Gosar

Graves (LA)

Greene (GA)

Harshbarger

Hartzler

Hern

Herrell

Hice (GA)

Higgins (LA)

Huizenga

Jackson

Johnson (LA)

Jordan

Lesko Long

Mann

Massie

Mast

Miller (IL)

Moore (AL)

Nehls

Norman

Perry

Rose

Rosendale

Roy

Sessions

Steube

Tiffany

Van Drew

Van Duyne

Westerman

Williams (TX)

Il rappresentante Thomas Massie (R-KY), che ha votato contro la legislazione, ha affermato che il miliardo di aiuti all’Ucraina ha speso «di più per tutte le strade e i ponti statunitensi» di quanto il paese spenda in un anno.

Massie ha detto che questo è «qualcosa a cui pensare la prossima volta che sei bloccato nel traffico o sostituisci un cerchione piegato».

Counting last night’s rushed vote, Congress has now spent more money on Ukraine in six months than we spend on all US roads and bridges in a year.



… something to think about the next time you are stuck in traffic or replacing a bent rim. — Thomas Massie (@RepThomasMassie) May 11, 2022

«Sto votando contro lo sconsiderato conto di spesa ucraino di 40 miliardi di dollari di stasera», ha detto il rappresentante Andy Biggs (R-AZ), ex presidente di Freedom Caucus. «Pelosi ha portato il disegno di legge in aula senza udienze né tempo per i membri per rivedere adeguatamente il disegno di legge. Mi oppongo all’invasione russa dell’Ucraina, ma non possiamo aiutare l’Ucraina spendendo soldi che non abbiamo».

I'm voting against tonight's reckless $40B Ukraine spending bill.



Pelosi rushed the bill to the House floor without hearings or time for members to adequately review the bill.



I oppose Russia's invasion of Ukraine, but we can't help Ukraine by spending money we don't have. pic.twitter.com/z2mgJkYN51 — Rep Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) May 10, 2022

«Invece di 40 miliardi di dollari in più delle nostre tasse in Ucraina e miliardi in più destinati ad altre priorità di Biden come la cosiddetta “disinformazione globale”, mettiamo l’America al primo posto per un cambiamento», ha affermato la rappresentante Lauren Boebert (R-CO).

Instead of $40 billion more of our tax dollars going to Ukraine and billions more going to other Biden priorities like so-called “global disinformation,” let’s put America first for a change. — Rep. Lauren Boebert (@RepBoebert) May 10, 2022