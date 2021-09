(AGENPARL) – Roma, 20 settembre 2021 – Uno studio recente ha mostrato che i numeri di ospedalizzazione COVID-19 negli Stati Uniti potrebbero essere molto esagerati: quasi la metà dei pazienti ricoverati mostra solo sintomi “lievi”, il che significa che potrebbero essere ricoverati in ospedale per motivi non correlati a COVID- 19.

Lo studio ( pdf ) è stato condotto dalla Harvard Medical School, dal Tufts Medical Center e dal Veterans Affairs Healthcare System, secondo quanto riportato dall’Atlantic. È un rapporto prestampato e non è stato sottoposto a revisione paritaria.

“Con la vaccinazione diffusa, l’attuale definizione di ricoveri COVID-19 include diagnosi progressivamente più lievi o accidentali, ad esempio casi identificati prima dell’intervento chirurgico o prima della dimissione, piuttosto che ricoveri dovuti a COVID-19 grave”, si legge nello studio.

Lo studio ha sottolineato che con i test di screening COVID-19 di routine e spesso obbligatori di tutti i ricoveri, il numero di ricoveri causati dal virus Covid-19 potrebbe essere “sostanzialmente” sopravvalutato.

“In una popolazione pediatrica, il 41% dei ricoveri segnalati associati all’infezione da SARS-CoV-2 era dovuto a ragioni diverse dal COVID-19, tassi simili a quelli riscontrati quando nella nostra coorte è stata applicata la semplice definizione di malattia da moderata a grave”, il studio continuato, citando due studi precedenti.

Entrambi gli studi sono stati pubblicati a maggio e hanno raggiunto conclusioni simili. Uno ha affermato che la maggior parte dei bambini ospedalizzati risultati positivi al COVID-19 erano asintomatici o avevano un motivo di ricovero diverso dal COVID-19. Un altro studio, anch’esso basato su casi pediatrici, ha concluso che “il 45% [dei] ricoveri è stato classificato come improbabile che fosse causato da SARS-CoV-2”.

La rete di sorveglianza dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) (COVID-NET) definisce un ricovero per COVID-19 come qualsiasi paziente ricoverato in ospedale entro 14 giorni da una diagnosi confermata dal laboratorio di infezione da virus CCP, indipendentemente dal motivo per l’ammissione.

I nuovi autori dello studio hanno analizzato i registri elettronici per oltre 47.000 ricoveri COVID-19 negli ospedali Veterans Affairs in tutto il paese.

I pazienti ospedalizzati che necessitavano di supplementazione di ossigeno o avevano un livello di ossigeno nel sangue inferiore al 94% sarebbero classificati come affetti da malattia da moderata a grave. Altri sono stati considerati lievi o asintomatici.

Questi criteri sono adattati dal punteggio di gravità COVID-19 del National Institutes of Health (NIH) e selezionati in base alla possibilità di essere acquisiti dalle cartelle cliniche elettroniche, si legge nello studio.

L’età media dei pazienti analizzati nel rapporto era di 71,1 anni, osserva lo studio.

Lo studio ha suggerito che il CDC dovrebbe prendere in considerazione l’aggiornamento della definizione di ricoveri COVID-19 in modo da differenziare i ricoveri “causati da” COVID-19 dai ricoveri “associati a” COVID-19.

Lo studio ha anche concluso che la disponibilità di vaccini COVID-19 ha contribuito a ridurre la proporzione di ricoveri COVID-19 da moderati a gravi.

Secondo il CDC , l’ultimo numero medio di ospedalizzazione COVID-19 su 7 giorni nella settimana dall’11 al 17 settembre è 83.829. Il numero medio di 7 giorni più alto è stato 123.845, registrato a gennaio.