Usa, i Minnesotani portano in tribunale la “propaganda” della teoria della razza critica. I corsi di formazione su «Come essere antirazzista» e «Comprendere l’identità e l’espressione di genere»

(AGENPARL) – Roma, 02 agosto 2021 – I cittadini del Minnesota stanno affermando che la Critical Race Theory (CRT) sta travolgendo i loro luoghi di lavoro e le scuole. A tal riguardo sono state presentate tre nuove azioni legali – una causa e due denunce nelle quali si sostiene che l’ideologia marxista promuove il razzismo e la divisione.

Durante una conferenza stampa lunedì al Campidoglio del Minnesota, Doug Seaton, presidente dell’Upper Midwest Law Center, che rappresenta i querelanti in tutte e tre le questioni, ha dichiarato:

Lo stiamo vedendo ovunque in questi giorni… favoritismi e svantaggi basati sulla razza e sul colore della pelle, come vedrai nella presentazione dei nostri clienti. L’azione promossa dalla CRT sta sovvertendo le compiti di tutte le loro organizzazioni. Sono in organizzazioni educative, organizzazioni sanitarie e di trattamento e organizzazioni di consulenza e assistenza, e queste vengono tutte sovvertite dalla propaganda di CRT.

Seaton, come riportato da Alphanews , ha aggiunto che le violazioni della legge sulla discriminazione che si sono verificate riguardano «Critical Race Theory (CRT), Black Lives Matter (BLM) e il ‘Progetto 1619’».

«Sono tutti collegati e questo comporta una propaganda nelle scuole di Lakeville, presso l’Hennepin Healthcare System, noto in passato come HCMC, e presso il Minnesota DHS (Dipartimento dei servizi umani)», ha affermato, aggiungendo:

«È la posizione dei nostri clienti che le organizzazioni e l’ideologia condivisa di Black Lives Matter, CRT e il “Progetto 1619” sono contrarie, non fanno parte del movimento per i diritti civili. Lo storico movimento per i diritti civili si è concentrato sulla parità di trattamento secondo la legge per tutte le persone che avanzano in base ai loro meriti e al contenuto del loro carattere, come ha affermato Martin Luther King, non al colore della loro pelle. Ma, CRT, crede e promuove il contrario. Divisione razziale, ostilità alla libertà di parola, stato di diritto, istituzioni libere e diritti civili uguali per tutti: si oppongono a queste cose. Questa non è una sorpresa per quelli di noi che hanno studiato queste organizzazioni e la loro origine marxista e antiamericana… incoraggiano l’ostilità razziale, la ri-segregazione».

Nel caso depositato presso la corte distrettuale degli Stati Uniti nel distretto del Minnesota, i contribuenti di Lakeville Bob e Cynthia Cajune e Kalynn Wendt, la cui giovane figlia Novalee ha parlato alle riunioni del consiglio scolastico che sono state registrate e sono diventate virali, sostengono la “serie di poster inclusivi” del distretto scolastico, inclusi display con lo slogan Black Lives Matter.

La didascalia sotto i poster del BLM recitava:

A Lakeville Area Schools, crediamo che Black Lives Matter e sosteniamo il movimento per la giustizia sociale che questa rappresenta. Questo poster è allineato alla politica del consiglio scolastico e un impegno incrollabile nei confronti dei nostri studenti neri, del personale e dei membri della comunità.

Alphanews ha riportato:

Secondo quanto riferito, i contribuenti distrettuali come i Cajunes hanno chiesto di presentare punti di vista ideologici alternativi accanto ai manifesti. È stato detto loro che il distretto «non approva i poster di All Lives Matter o Blue Lives Matter nelle aule o in altre aree della scuola, e gli insegnanti/il personale scolastico non possono indossare magliette con questi detti a scuola».

Seaton ha affermato che la risposta del distretto ha creato un “ambiente educativo ostile”, che equivale a “discriminazione del punto di vista”.

Le parti nelle altre due questioni devono prima presentare le loro richieste alla US Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) prima di procedere con una causa.

In un caso, la dottoressa Tara Gustilo, che era presidente dei servizi di ostetricia e ginecologia presso l’Hennepin Healthcare System, è stata “destituita essenzialmente a causa della sua educata opposizione alla teoria della razza critica che sta saturando la sua organizzazione», ha detto Seaton.

«Vedo un’ideologia razzista e divisiva dell’essenzialismo razziale prendere il controllo della nostra nazione e della mia istituzione», ha detto Gustilo durante la conferenza stampa. «Inoltre, sembra esserci questa crescente intolleranza per le persone con opinioni o idee diverse e sembra che questa ideologia tribale stia promuovendo quel tipo di intolleranza».

Gustilo sostiene che un programma che ha contribuito a lanciare incentrato sulla comprensione delle varie tradizioni e culture della comunità locale «ha iniziato a trasformarsi in cure razziali segregate».

«Ho notato che i membri del dipartimento hanno invece iniziato a trasformare il programma da uno che cercava semplicemente di rispettare e apprezzare le varie culture a uno basato sulla segregazione sulla razza», afferma.

Nell’altra denuncia dell’EEOC, Joe Norgren, impiegato da 27 anni presso il Minnesota Security Hospital, afferma di essere stato costretto a ritirarsi anticipatamente a causa dell’ostilità che ha sperimentato in relazione al suo «rifiuto di abbonarsi alla CRT e abbandonare le sue convinzioni religiose».

Norgren, un nativo americano, ha affermato che gli era stato richiesto di partecipare a corsi di formazione intitolati «Come essere antirazzista» e «Comprendere l’identità e l’espressione di genere».

Ha partecipato alla prima formazione, ha insegnato che l’America è la «fonte» di «idee razziste». Quando ha chiesto l’esonero religioso al secondo tirocinio, la sua richiesta è stata respinta.

«Mentre mi sentivo a disagio a rispondere, perché era il mio supervisore e io ero di turno, ho risposto che credevo che ci fossero solo due sessi, in base a tutto ciò che leggevo e facevo ricerche sul DNA e sulla biologia», scrive Norgren nella sua denuncia . « Mentre continuavamo a discutere e a non essere d’accordo su questo argomento, mi ha detto che potevo essere licenziato per il modo in cui penso o parlo».

Il caso è Cajune v. Independent School District 194 e non è stato ancora assegnato un numero di registro presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Minnesota.