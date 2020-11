Usa, I leader cattolici pro-vita denunciano i vescovi per essersi congratulati con Joe Biden

(AGENPARL) – Roma, 14 novembre 2020 – I leader nazionali pro-vita dell’American Life League (ALL) hanno denunciato la Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti (USCCB) per essersi congratulata con il sostenitore dei diritti dell’aborto Joe Biden, affermando che i vescovi stanno accettando un cosiddetto politico cattolico che sta “espellendo il volto di Cristo “. American Life League

Judie Brown, presidente di ALL, la più antica organizzazione di base della nazione, cattolica pro-vita, ha dichiarato: Joe Biden è un uomo del genere; afferma di essere cattolico, ma sostiene al 100% l’aborto ogni giorno della settimana e in ogni modo di brutalità contro gli innocenti. I vescovi cattolici hanno sbagliato e, come cattolico, mi vergogno di loro.

Pro-Life pioneer Judie Brown on Francis's congratulatory call to Joe Biden, 'The Big Guy': "Excuse me while I vomit." https://t.co/wWEF2kM27j pic.twitter.com/L62WGBvckY — Frank Walker (@CanonTwoTwelve) November 13, 2020

Parlando a nome dell’USCCB, l’arcivescovo di Los Angeles José H. Gomez ha affermato che la conferenza stava riconoscendo “che Joseph R. Biden, Jr., ha ricevuto voti sufficienti per essere eletto 46 ° presidente degli Stati Uniti”.

“Ci congratuliamo con il signor Biden e riconosciamo che si unisce al defunto presidente John F. Kennedy come secondo presidente degli Stati Uniti a professare la fede cattolica”, ha aggiunto Gomez. “Ci congratuliamo anche con il senatore Kamala D. Harris della California, che diventa la prima donna mai eletta come vice presidente”.

“Credo che in questo momento della storia americana, i cattolici abbiano il dovere speciale di essere operatori di pace, di promuovere la fraternità e la fiducia reciproca e di pregare per un rinnovato spirito di vero patriottismo nel nostro paese”, ha aggiunto Gomez “Un gruppo di attivisti cattolici progressisti ha scritto una “Lettera aperta agli elettori cattolici” esortandoli a votare per Joe Biden perché “il presidente (Donald) Trump infrange i valori fondamentali al centro dell’insegnamento sociale cattolico”.

Hugh Brown, il vicepresidente esecutivo di ALL, ha detto nella dichiarazione che le elezioni sono ancora contestate e “non sono finite”.

Ha aggiunto, tuttavia, i cattolici non dovrebbero essere scioccati dal fatto che i vescovi si siano congratulati con Biden:

La realtà della USCCB che rilascia una dichiarazione di congratulazioni a Joe Biden non dovrebbe essere una sorpresa per nessuno. L’USCCB è un conglomerato senza spina dorsale di anime morte. Non sono i discendenti degli Apostoli. Sono ciò a cui si riferiva San Giovanni Paolo II quando scriveva dell’Anti-Chiesa. Ogni cattolico dovrebbe scuotersi la polvere dai piedi riguardo alla USCCB. Non ascoltarli. Dobbiamo riporre la nostra fede in Cristo.

Jim Sedlak, direttore esecutivo di ALL e fondatore del suo programma STOP Planned Parenthood ( STOPP ), ha detto nella dichiarazione che il messaggio dei vescovi dimostra che la conferenza è una “entità politica”:

Nel esprimere le sue congratulazioni, l’USCCB invita i cattolici a COMPROMESSI per quanto riguarda la legge e l’ordine pubblico. Per i cattolici, la legge è la legge di Dio espressa nei 10 comandamenti. Su quali comandamenti dovremmo scendere a compromessi? Forse Dio non intendeva davvero “Non uccidere”. Dopotutto, Biden / Harris hanno trascorso tutto il 2020 dicendoci che, se eletti, avrebbero ampliato l’aborto negli Stati Uniti. Hanno anche detto che avrebbero limitato la libertà religiosa. Il risultato più chiaro dalla dichiarazione della USCCB è la conferma che ora sono un organo politico che rilascia una dichiarazione politicamente corretta.

Anche il vescovo Joseph Strickland di Tyler, Texas, ha twittato le sue profonde preoccupazioni per la dichiarazione di congratulazioni dell’USCCB a Biden: Una nuvola oscura è scesa su questa nazione quando l’USCCB e Planned Parenthood parlano all’unisono a sostegno di un’amministrazione Biden-Harris che sostiene il massacro di innocenti con l’aborto per tutti i 9 mesi di gravidanza.

A dark cloud has descended on this nation when the USCCB and Planned Parenthood speak in unison in support of a Biden-Harris administration that supports the slaughter of innocents by abortion for all 9 months of pregnancy. https://t.co/PS1S8ysnbM — Bishop J. Strickland (@Bishopoftyler) November 10, 2020

“Invitare Biden / Harris a seguire la legge di Dio sarebbe stato più in linea con la missione dell’USCCB di aiutare le persone a salvare le loro anime – una missione, a quanto pare, l’USCCB ha tristemente abbandonato”, ha concluso Sedlak.