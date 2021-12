(AGENPARL) – Roma, 13 dicembre 2021 – L’ex segretario di Stato Hillary Clinton, candidata alla presidenza del Partito Democratico nel 2016, ha dichiarato domenica a “Today” della NBC che se l’ex presidente Donald Trump vincesse la presidenza nel 2024, “potrebbe essere la fine” della democrazia statunitense.

Clinton ha detto: “Se fossi una persona che scommette in questo momento, direi che Trump si candiderà di nuovo. Sembra che si stia preparando per farlo, e se non è ritenuto responsabile, allora può farlo di nuovo. Penso che potrebbe essere la fine della nostra democrazia. Non voglio essere troppo puntuale al riguardo, ma voglio che le persone capiscano che questo è un punto decisivo. Se lui o qualcuno del suo genere dovesse essere ancora una volta eletto presidente, e soprattutto se avesse un Congresso che farebbe i suoi ordini, non riconoscerete il nostro Paese”.

Ha aggiunto: “Ho cercato di avvertire le persone. Ho cercato di dimostrare che era davvero pericoloso: le persone con cui era alleato, cosa dicevano, cosa avrebbe potuto fare. Penso, ma per Jim Comey e l’acrobazia che ha fatto 10 giorni prima delle elezioni, avrei vinto. Mi sento malissimo per non aver fermato lui e le persone intorno a lui, ma sento che ora tutti possono vedere da soli che tipo di leader è”.

Clinton ha aggiunto: “Chiaramente, c’erano persone a cui piaceva quello che vedevano, nonostante quelli che io vedevo come i veri pericoli per il nostro paese. Si sono presentati e hanno votato per lui. E sta cercando di sistemarlo in modo che succeda di nuovo per lui, anche se perde, come ha fatto il doppio del voto popolare”.