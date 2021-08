(AGENPARL) – Roma, 25 agosto 2021 – Continuano le proteste negli USA, con l’avvicinarsi della scadenza della California per la vaccinazione COVID-19 obbligatoria per tutti gli operatori sanitari.

Il 21 agosto, gli operatori sanitari erano in prima linea in California e si sono svolte proteste simultanee a Riverside e Irvine contro l’ordine di vaccinazione obbligatorio del governo presso il Kaiser Permanente-Riverside Medical Center e il Kaiser Permanente Orange County-Irvine Medical Center.

Molti manifestanti hanno detto che i loro ospedali avevano dato loro un ultimatum: avevano tempo fino al 30 settembre per scegliere tra la vaccinazione obbligatoria e il licenziamento.

Il 5 agosto il Dipartimento della sanità pubblica della California ha annunciato che i lavoratori negli ospedali, nelle strutture infermieristiche qualificate, nelle case di cura a lungo termine e in altri campi correlati all’assistenza sanitaria devono essere vaccinati entro il 30 settembre.

Kristina, un’infermiera registrata in California, ha affermato che il suo ospedale richiede che il personale non vaccinato venga testato due volte a settimana. “Se ancora non soddisfiamo quei criteri per ottenere l’approvazione della nostra esenzione, fino al 1 ottobre saremo sottoposti a 45 giorni di congedo amministrativo non retribuito e dopo di ciò, hanno detto che non sanno cosa stanno andando da fare, ma possiamo presumere che cosa faranno, verremo licenziati.

Come operatore sanitario che è stato in prima linea durante l’epidemia, Kristina crede che le politiche di vaccinazione obbligatoria non siano per la sicurezza pubblica, ma siano invece motivate politicamente. Ad esempio, le persone che si oppongono al mandato e combattono per la libertà di scelta sono etichettate come “anti-vaccino” e “anti-scienza”.

“Siamo a favore della scienza. Vogliamo che le persone sopravvivano a questo. Vogliamo che questa pandemia finisca più di chiunque altro”, ha detto Kristina. Ma come professionista sanitario, ha detto che deve dire alle persone che “non è così sicuro ed efficace come dicono le persone”.

Ha sottolineato che i vaccini contro il virus vengono spinti troppo velocemente e non sono passati attraverso la normale fase di sperimentazione clinica. “Stiamo assistendo a molti pazienti che arrivano con problemi cardiaci, ictus, embolie polmonari e coaguli di sangue in generale dopo aver ricevuto questi vaccini, e hanno un’età variabile, dai 20 ai 70 anni e stiamo vedendo molte più reazioni avverse rispetto a quelle riportate dal CDC e da tutte quelle persone”, ha rivelato.

Attualmente, c’è stata una serie di eventi avversi gravi e decessi dovuti alla vaccinazione. Anche l’efficacia dei vaccini è stata messa in discussione. A luglio, un gruppo di infezioni si è verificato nella contea di Barnstable, nel Massachusetts, dove 74% dei 469 casi .

“Qual è il punto di ottenere il vaccino, se vogliamo ancora diffonderlo?” chiese Kristina.

“So che ci sono stati un paio di studi che sono usciti [su] come le proteine ​​del picco di coronavirus influenzano le nostre cellule cardiache, il che ha molto senso, perché stiamo avendo aumenti di infarti del miocardio, cardite lieve, pericardite, tutti questi problemi cardiaci”, ha aggiunto.

A giugno, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno dichiarato di aver ricevuto segnalazioni di oltre 1.200 casi di miocardite dopo la vaccinazione. Il Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) indica che molti di questi casi si sono verificati dopo aver ricevuto una seconda dose di vaccino mRNA.

Secondo uno studio pubblicato su BioRxiv lo scorso dicembre da un team di ricercatori di Translational Health dell’Università di Bristol, la proteina spike del capside del virus CCP da sola può innescare una reazione a catena nei periciti cardiaci umani, portando a infiammazione del cuore e danni alle cellule cardiovascolari . Questi risultati suggeriscono che i vaccini mRNA COVID-19, che producono la proteina spike quando all’interno del corpo umano, possono provocare disfunzione delle cellule vascolari.

Mickie Fairburn, un’infermiera pediatrica registrata che ha partecipato alla manifestazione di protesta, ha affermato che le autorità non dovrebbero forzare il vaccino a tutti, “perché il vaccino non è per tutti”.

La sua principale preoccupazione è la sicurezza del vaccino.

“È solo un vaccino sperimentale. Non sanno tutto di questo vaccino. Alcuni effetti collaterali del vaccino sono dannosi e durano per tutta la vita… Non è ancora sicuro [dato che] non è passato nemmeno un anno intero”, ha detto.

Ha anche sottolineato che i vaccinati potrebbero diffondere la variante Delta tanto quanto i non vaccinati.