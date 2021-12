(AGENPARL) – Roma, 16 dicembre 2021 – La Federal Reserve americana mercoledì ha accennato alla possibilità di tre aumenti dei tassi di interesse il prossimo anno, decidendo di ridurre il suo sostegno all’economia colpita dalla pandemia di coronavirus più velocemente di quanto previsto in precedenza a causa delle preoccupazioni per l’aumento dell’inflazione.

Dopo una riunione di due giorni del Federal Open Market Committee, la banca ha dichiarato che ridurrà da gennaio i suoi acquisti mensili di Treasury e titoli ipotecari di $ 30 miliardi, rispetto ai $ 15 miliardi annunciati a novembre, citando gli sviluppi dell’inflazione e la miglioramento del mercato del lavoro.

La Fed, nel frattempo, ha mantenuto la sua fascia obiettivo per il tasso sui fondi federali da 0 a 0,25 percento, come ampiamente previsto.

La politica del tasso di interesse vicino allo zero e il programma di acquisto di obbligazioni sono stati introdotti nel marzo dello scorso anno nel tentativo di proteggere la più grande economia mondiale dalle ricadute della pandemia.

Ma le ultime proiezioni economiche della Fed hanno indicato che la banca è incline a rafforzare la sua presa monetaria più rapidamente di quanto si pensasse in precedenza, con tutti i 18 responsabili politici che ora prevedono aumenti dei tassi nel 2022, rispetto ai nove di settembre.

I funzionari prevedono aumenti di tre quarti di punto l’anno prossimo, altri tre aumenti nel 2023 e altri due nel 2024.

Il presidente della Fed Jerome Powell ha avvertito che esiste un “rischio reale ora” che l’inflazione possa essere più persistente del previsto.

“Il rischio che l’inflazione più alta si consolidi è aumentato… non penso che sia alto in questo momento, ma penso che sia aumentato”, ha detto Powell in una conferenza stampa, aggiungendo che “parte della ragione dietro la nostra mossa di oggi è metterci in condizione di poter affrontare questo rischio”.

La ripresa economica a seguito di una profonda recessione causata dalla pandemia ha causato interruzioni della catena di approvvigionamento, facendo salire i prezzi in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti.

A novembre, l’indice dei prezzi al consumo è aumentato del 6,8 per cento rispetto all’anno precedente, segnando l’aumento più netto in oltre 39 anni, secondo i dati del Dipartimento del Lavoro.

Mentre la Fed punta a un’inflazione in media del 2% nel tempo e alla massima occupazione, la sua proiezione mediana per l’inflazione nel periodo ottobre-dicembre rispetto all’anno precedente era del 5,3%, in aumento rispetto alle previsioni di settembre del 4,2%.

Anche l’inflazione 2022, misurata dall’indice dei prezzi per la spesa per consumi personali, è stata rivista al 2,6 percento dal 2,2 percento di settembre. Alla fine del 2023 e del 2024, l’inflazione è prevista rispettivamente al 2,3 per cento e al 2,1 per cento.

La Fed prevede che il prodotto interno lordo degli Stati Uniti crescerà del 5,5 percento reale nel quarto trimestre del 2021, rivisto al ribasso dall’espansione del 5,9 percento stimata a settembre, mentre si aspetta un aumento del 4,0 percento l’anno prossimo.

Il tasso di disoccupazione dovrebbe essere del 4,3 per cento nel 2021, in calo di 0,5 punti percentuali rispetto alla previsione precedente e del 3,5 per cento nel 2022.

L’ultima decisione della Fed di accelerare il tapering significherà che il programma di acquisto di asset terminerà a metà marzo, alcuni mesi prima del previsto, ha affermato Powell.

Powell ha anche affermato di non aspettarsi un rialzo dei tassi mentre continuano gli acquisti di asset.