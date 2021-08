(AGENPARL) – Roma, 08 agosto 2021 –

Il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, il dott. Anthony Fauci, ha dichiarato domenica al “Meet the Press” della NBC che il raduno motociclistico annuale a Sturgis, SD, probabilmente causerà un’ondata di nuovi casi di COVID-19.

L’anchor Chuck Todd ha detto: “E’ aumentato a livello regionale. Nelle pianure, Great Plains, Sturgis, South Dakota, un raduno di circa 700.000 persone. L’anno scorso è stata un’affluenza minore, ed è stata di circa 150.000 persone, e ha portato a un massiccio focolaio nei Dakota, dove sono diventati per numero di casi il primo. Cosa ti aspetti che accada in questa manifestazione in quella area?”

Fauci ha dichiarato: “Sono molto preoccupato che vedremo un’altra impennata legata a quell’evento. Per me è comprensibile che le persone vogliano fare il tipo di cose che vogliono fare. Vogliono la loro libertà per farlo, ma arriva un momento in cui hai a che fare con la crisi della salute pubblica che potrebbe coinvolgere te, la tua famiglia e tutti gli altri, che qualcosa sostituisce il bisogno di fare ciò che devi fare. Sarai in grado di farlo in futuro, ma teniamo sotto controllo questa pandemia prima di iniziare a comportarci come se nulla stesse accadendo. Sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo rendercene conto”.