(AGENPARL) – Roma, 19 settembre 2021 – Il consigliere dell’amministrazione Biden, Anthony Fauci, ha affermato che la Food and Drug Administration (FDA) probabilmente prenderà una decisione sull’opportunità di raccomandare vaccini COVID-19 per i bambini di età inferiore ai 12 anni in autunno.

I legislatori dovrebbero avere dati nelle prossime settimane per vedere se sono necessari dosi per i bambini di 5 e 11 anni, ha detto a ABC News “This Week” il 19 settembre.

“Nelle prossime settimane, verso ottobre, saremo in grado di vedere i vaccini per i bambini ottenere dati sufficienti per essere presentati per la sicurezza e l’immunogenicità”, ha affermato Fauci, direttore dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive. , che ha condotto centinaia di interviste ai media dall’inizio della pandemia all’inizio del 2020.

Fauci ha ricevuto critiche significative negli ultimi mesi sul fatto che la sua agenzia abbia consapevolmente fornito finanziamenti ai ricercatori che lavorano in un laboratorio di virologia a Wuhan, in Cina.

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno autorizzato le vaccinazioni per i bambini di età pari o superiore a 12 anni all’inizio del 2021. Alcuni distretti scolastici, incluso quello che sovrintende alle scuole pubbliche di Los Angeles, hanno reso obbligatorio per i bambini che tornano in classe la vaccinazione completa.

L’amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla ha affermato che l’azienda, che produce uno dei vaccini COVID-19 più utilizzati al mondo, probabilmente rilascerà dati clinici sui vaccini per i bambini di età compresa tra 6 mesi e 5 anni a ottobre. I dati sul vaccino COVID-19 per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni arriveranno prima, ha affermato.

I funzionari sanitari del governo federale hanno sostenuto che i bambini più piccoli dovrebbero essere vaccinati a causa della diffusione della variante Delta di COVID-19.

“Attualmente, ci sono ancora sperimentazioni in corso, quindi l’agenzia deve attendere che l’azienda presenti i dati per tali prove”, ha dichiarato il 23 agosto il regolatore dei vaccini della FDA Peter Marks. “Vogliamo sicuramente assicurarci di farlo bene .”

Il 17 settembre, il comitato consultivo sui vaccini della FDA ha votato in modo schiacciante contro la raccomandazione di dosi di richiamo per il pubblico in generale e ha invece votato per raccomandarli a persone di età pari o superiore a 65 anni. Durante quell’incontro, un certo numero di scienziati ha espresso preoccupazione per gli effetti collaterali associati al richiamo tra i giovani ei bambini.

I ricercatori hanno scoperto ad agosto che i vaccini COVID-19 utilizzati negli Stati Uniti hanno maggiori probabilità di portare adolescenti in ospedale rispetto al COVID-19 stesso. Analizzando le segnalazioni inviate al Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), gli scienziati hanno scoperto che i maschi di età compresa tra 12 e 15 anni senza una grave condizione di salute di base avevano fino a sei volte più probabilità di essere ricoverati in ospedale dopo aver ricevuto il secondo Pfizer-BioNTech o Dose del vaccino Moderna COVID-19 rispetto a un’infezione da COVID-19.