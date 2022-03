(AGENPARL) – Roma, 15 marzo 2022 – Il dottor Anthony Fauci questa settimana ha affermato che “probabilmente non abbiamo finito” con il coronavirus cinese “quando si tratta di vaccini”, lasciando la porta aperta per ancora più richiami nel futuro, che secondo lui rimangono incerti.

Mentre i recenti dati dei sondaggi mostrano che gli americani stanno finalmente superando il virus e tornano a comportamenti in linea con le loro vite pre-pandemia, Fauci non ritiene che nulla sia finito.

Alla domanda sulle vaccinazioni contro il coronavirus, Fauci ha detto che “non sanno” cosa verrà dopo.

“È probabile che non abbiamo finito con questo quando si tratta di vaccini”, ha detto alla CNBC, aggiungendo che “tutti vogliono tornare alla normalità, tutti vogliono mettere il virus dietro di noi nello specchietto retrovisore, cioè, io penso, a cosa dovremmo aspirare. Tuttavia, il suo atteggiamento sembrava tutt’altro che ottimista poiché ha affermato che le metriche sono scese nella giusta direzione per altre varianti prima che la situazione peggiorasse.

“Il problema qui e in tutto il mondo è che il ricordo di ciò che è accaduto svanisce molto rapidamente”, ha detto Fauci.

“Spero che questa esperienza completamente catastrofica che abbiamo avuto negli ultimi due e più anni farà in modo che non dimentichiamo e facciamo il tipo di preparazione alla pandemia che è assolutamente essenziale”, ha aggiunto.

Le osservazioni cautelative di Fauci coincidono con quelle offerte dal CEO di Pfizer Albert Bourla, che durante un’apparizione a Face the Nation ha affermato che una quarta dose è “necessaria”.

“In questo momento, nel modo in cui abbiamo visto, è necessario un quarto booster in questo momento”, ha detto. “La protezione che stai ricevendo dal terzo è abbastanza buona, in realtà abbastanza buona per ricoveri e decessi”.

“Non è così buono contro le infezioni, ma non dura a lungo. Ma stiamo solo inviando quei dati alla FDA e poi vedremo cosa diranno anche gli esperti al di fuori di Pfizer”, ha aggiunto Bourla.

La scorsa settimana, il governatore della Florida Ron DeSantis (R), che è stato costantemente esaminato dai media dell’establishment per essersi rifiutato di accettare il “fascismo” pro-obbligo, ha scherzato sul fatto che il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), che è stato più tranquillo nelle ultime settimane, è in una sorta di “programma di protezione dei testimoni” perché “dirà, sai, no, dovresti comunque indossare una maschera, e non dirà mai di essere normale, tornare alla normalità .”

“Quindi lo sanno e sanno che non è quello che la gente vuole”, ha detto, avvertendo che la sinistra reimposterà i blocchi dopo le elezioni di medio termine.