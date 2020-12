USA, EX PRESIDENTE DELLA CAMERA: “LE NOSTRE LIBERTà RELIGIOSE SONO SOTTO ATTACCO”

(AGENPARL) – Roma, 15 dicembre 2020 – Il 12 dicembre, il sostenitore di Trump Greg Hughes, ha parlato con NTD in una manifestazione a Washington, DC.

È un ex portavoce della Camera dei rappresentanti dello Utah. Ha detto al giornalista come si sentiva riguardo alle elezioni:

“Stiamo vivendo tempi difficili. Sono tempi duri per questo paese, anche per il mondo con il COVID-19. Con queste elezioni che si svolgono nel modo in cui sono andate, e ci sono domande sulle irregolarità, ci sono persone che sono preoccupate che queste elezioni non siano state gestite con le adeguate garanzie o trasparenza. Questo rally è importante per dire alle persone che non ti arrendi. I tempi difficili non durano e le persone difficili sì. Apprezziamo tutto ciò che il presidente ha fatto per noi, è il leader del partito repubblicano. Andremo avanti. È davvero la voce delle persone quotidiane e laboriose per il nostro paese, è un crogiolo. Non aderiamo alla politica dell’identità, vedrai in questa folla, a differenza di quanto si sente nei media, che è un crogiolo di persone, che sono solo persone comuni. Non ci scoraggiamo e continuiamo a lottare in avanti “.

“Amiamo il nostro presidente, è qui per noi e lo sentiamo. È fuori per il piccoletto. Ci difende e noi difendiamo lui. Lui ci dà le spalle e noi abbiamo la sua. “

“Le nostre libertà religiose sono sotto attacco”.

“Libertà di religione. È al nostro centro. Lo stai vedendo sfidato ora. Questo presidente ha difeso le libertà religiose più di quanto pensiamo abbia fatto qualsiasi presidente “.

“Ironia della sorte o contrariamente a quanto vi direbbero i media, questo è stato un presidente che ha difeso davvero noi e le nostre libertà religiose”.

“La gente ha confuso la convenienza elettorale con l’accesso al voto. Vogliamo che tutti abbiano accesso al ballottaggio legalmente. Se voti di persona e mostri un documento d’identità, loro controllano il nome sull’elenco, e tu voti, e il voto rimane dove lo stanno contando in modo che la catena di custodia non venga interrotta. Quando invii schede elettorali, non richieste, all’ultimo indirizzo noto di milioni di persone, questo non è un sistema sicuro “.