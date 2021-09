(AGENPARL) Roma, 26 settembre 20221 – Decine di poliziotti dello stato del Massachusetts hanno presentato le loro dimissioni prima di una scadenza per conformarsi al mandato di vaccinazione obbligatorio COVID-19 dello stato.

“Molti di questi soldati stanno per tornare ai loro precedenti dipartimenti di polizia municipale all’interno dello stato che consentono test regolari e maschere”, ha dichiarato il capo dell’Associazione della polizia di stato del Massachusetts Michael Cherven in una nota . “Ad oggi, dozzine di soldati hanno già presentato la documentazione delle dimissioni”.

“Durante il COVID, siamo stati in prima linea per proteggere i cittadini del Massachusetts e non solo”, ha aggiunto. “In parole povere, tutto ciò che chiediamo sono le stesse sistemazioni di base che innumerevoli altri dipartimenti hanno fornito ai loro primi soccorritori e per trattare una malattia correlata al COVID come un infortunio per servizio”.

È arrivato quando un giudice della Corte Superiore del Massachusetts ha respinto la richiesta del sindacato di ritardare il mandato del vaccino, che entrerà in vigore il 17 ottobre. Le esenzioni sono concesse, in base a un ordine emesso dall’ufficio del governatore, a coloro che cercano esenzioni religiose o mediche al vaccino.

“Siamo delusi dalla sentenza del giudice; tuttavia, rispettiamo la sua decisione”, ha anche osservato Cherven. “È un peccato che [Gov. Charlie Baker] e il suo team hanno scelto di imporre uno dei mandati di vaccinazione più rigorosi del paese senza alternative ragionevoli”.

L’Associazione della Polizia di Stato del Massachusetts aveva intentato una causa la scorsa settimana affermando che la scadenza del 17 ottobre avrebbe causato ai soldati “danni irreparabili” e ha cercato più tempo per “negoziare i termini e le condizioni del loro impiego”. Avevano anche cercato di far sottoporre i soldati non vaccinati a regolari test COVID-19 e indossare una maschera sul lavoro.

Ma il giudice, Jackie Cowin, ha affermato che ritardare il mandato del vaccino non servirebbe l’interesse del pubblico.

“L’interesse pubblico è, senza dubbio, meglio servito arrestando la diffusione del virus, al fine di proteggere le persone dall’ammalarsi, garantire un’adeguata fornitura di servizi medici e ridurre l’emergere di nuove varianti più letali del virus”, secondo la sua sentenza.

A livello federale, l’amministrazione Biden all’inizio di questo mese ha emesso un ordine che impone a tutti i lavoratori e gli appaltatori federali, compreso il personale delle forze dell’ordine, di ottenere il vaccino COVID-19. In precedenza, il governo federale aveva stabilito che i dipendenti e gli appaltatori federali che non avevano ricevuto l’iniezione avrebbero dovuto indossare maschere, mantenere le distanze sociali e sottoporsi a test di routine.

Alcune dozzine di dipendenti federali, inclusi membri dei servizi segreti statunitensi, hanno intentato azioni legali la scorsa settimana contro l’amministrazione Biden per il mandato. Alcuni hanno sostenuto che una precedente infezione da COVID-19 dovrebbe impedire loro di ricevere il vaccino, mentre altri hanno affermato che i vaccini obbligatori violerebbero la loro libertà religiosa.