Usa, Donald Trump respinge la richiesta di Liz Cheney di accettare i risultati delle elezioni. Sei sono delusa che sto ritirando il numero dei soldati in Iraq e Afghanistan

(AGENPARL) – Roma, 22 novembre 2020 – Il presidente Donald Trump sabato ha respinto la richiesta del presidente della Conferenza repubblicana della Camera Liz Cheney dopo che gli aveva chiesto di accettare i risultati delle elezioni.

“Mi dispiace Liz, non posso accettare i risultati di un’elezione con centinaia di migliaia di voti fraudolenti, sufficienti per capovolgere facilmente le elezioni”, ha scritto Trump su Twitter.

Sorry Liz, can’t accept the results of an election with hundreds of thousands of fraudulent votes cast, enough to easily flip the Election. You’re just unhappy that I’m bringing the troops back home where they belong! https://t.co/elZ9X3wrAz

