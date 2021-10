(AGENPARL) – Roma, 20 ottobre 2021 – Migliaia di lavoratori non vaccinati negli Stati Uniti stanno affrontando le perdite di posti di lavoro poiché un numero crescente di stati, città e aziende private iniziano a far rispettare i mandati per l’inoculazione contro il COVID-19.

Nell’ultimo esempio di alto profilo, la Washington State University (WSU) ha licenziato il suo capo allenatore di calcio e quattro dei suoi assistenti lunedì per non aver rispettato il requisito del vaccino dello stato. L’allenatore, Nick Rolovich, aveva chiesto un’esenzione religiosa dal mandato all’inizio di questo mese.

Migliaia di agenti di polizia e vigili del fuoco in città come Chicago e Baltimora rischiano anche di perdere il lavoro nei prossimi giorni in base a mandati che richiedono loro di segnalare il proprio stato di vaccinazione o di sottoporsi a regolari test per il coronavirus.

A Chicago, il sindaco Lori Lightfoot ha combattuto con il sindacato di polizia, che si è schierato contro il mandato di vaccinazione per i lavoratori della città. Circa un terzo dei 12.770 dipendenti di polizia della città ha mancato la scadenza del venerdì per segnalare il proprio stato di vaccinazione e alcuni agenti sono stati messi in condizione di non retribuzione .

Il presidente del sindacato di Chicago Fraternal Order of Police, John Catanzara, non ha risposto a una richiesta di commento.

La Casa Bianca ha annunciato ampi requisiti di vaccino ed è stata un importante catalizzatore dietro la spinta all’inoculazione.

Venerdì, circa 200 dipendenti della Boeing Co. e altri hanno organizzato una protesta contro la richiesta del costruttore di aerei che 125.000 lavoratori siano vaccinati entro l’8 dicembre, in base a un ordine esecutivo emesso dal presidente Joe Biden per gli appaltatori federali.

Le regole per un altro ordine che si applica alle imprese private con 100 o più dipendenti dovrebbero essere finalizzate a breve.

Insieme al mandato per i lavoratori e gli appaltatori federali, i requisiti per i vaccini di Biden copriranno circa 100 milioni di persone, circa i due terzi della forza lavoro statunitense.

La Casa Bianca ha incontrato i dirigenti di diverse importanti aziende per discutere del piano di vaccinazione del settore privato di Biden.

Domenica, il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer (DN.Y.) ha dichiarato di essere preoccupato per una possibile carenza di agenti della Transportation Security Administration che ostacolano i viaggi aerei durante le festività natalizie di fine anno. Con il 40% del personale dell’agenzia non ancora vaccinato e il Ringraziamento a poco più di un mese di distanza, Schumer ha suggerito di aggiungere cani di sicurezza per aiutare a coprire eventuali carenze.



Un’ondata di licenziamenti ha già travolto il settore sanitario, che si è mosso più rapidamente di altri per imporre mandati sui vaccini.

Infermieri e altri operatori sanitari che hanno scelto di lasciare il lavoro piuttosto che ricevere il vaccino hanno recentemente dichiarato a Reuters di non poter superare la loro preoccupazione per la mancanza di dati a lungo termine sui tre vaccini disponibili negli Stati Uniti.

Come Rolovich della WSU, molti lavoratori non vaccinati che cercano di evitare i colpi lo hanno fatto cercando esenzioni religiose, che sono state testate in diversi tribunali.

I dirigenti scolastici hanno affermato che il mandato era volto a garantire la sicurezza della sua facoltà e del personale.

“L’esperienza sta dimostrando che i mandati dei vaccini aiutano a motivare le persone a completare il processo di vaccinazione”, ha affermato in una nota Marty Dickinson, presidente del consiglio di amministrazione della WSU.

I mandati stanno causando preoccupazioni per il personale in vari settori e alcune aziende stanno adottando misure per rassicurare i lavoratori che le loro richieste di esenzioni mediche o religiose saranno prese in seria considerazione.

Venerdì Southwest Airlines ha detto ai suoi dipendenti che avrebbe consentito ai non vaccinati di continuare a lavorare , piuttosto che essere messi in congedo non retribuito, se le loro richieste di esenzione non fossero state valutate entro la scadenza dell’8 dicembre.