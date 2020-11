Usa, Con Biden pronta la campagna per i diritti umani con 85 ‘raccomandazioni’ politiche che annulleranno ‘il danno’ fatto da Trump

(AGENPARL) – Roma, 14 novembre 2020 – La campagna per i diritti umani (HRC) ha creato un “Piano per un cambiamento positivo” per guidare la sua anticipata amministrazione Biden attraverso 85 raccomandazioni politiche che, secondo quanto afferma, annulleranno il “danno” fatto dal presidente Donald Trump.

HRC afferma nel suo “progetto” che Biden potrebbe attuare alcune delle sue raccomandazioni politiche abbastanza rapidamente attraverso ordini esecutivi che annullerebbero semplicemente le azioni di Trump:

Da quando è entrata in carica, l’amministrazione Trump ha costantemente mirato a modifiche normative di vasta portata che minano i diritti delle comunità vulnerabili, comprese quelle LGBTQ. L’amministrazione caratterizza costantemente la legge in modo errato nei regolamenti federali, nei memorandum legali e nelle azioni legali. Questi attacchi coordinati ai diritti civili sfruttano l’impegno tradizionalmente limitato del pubblico con azioni legali federali e sviluppi amministrativi, violando la fiducia del pubblico.

HRC has laid out a roadmap to working with the Biden-Harris administration and ensuring we move equality forward by advancing policies to improve the lives of millions of LGBTQ Americans. Take a look. ⤵️ https://t.co/5N1CRkerjO — Human Rights Campaign (@HRC) November 11, 2020

Tra le sue 85 raccomandazioni politiche per un’amministrazione Biden, HRC esorta:

Alle persone sieropositive è consentito entrare nell’esercito

il rilascio di immigrati illegali transgender

attuazione pervasiva della decisione della Corte Suprema di giugno nella causa Bostock v. Clayton , che proibiva la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere e dello status di transgender

porre fine al programma Protecting Life in Global Health Assistance che vieta alle organizzazioni estere che forniscono aborti di ricevere i fondi dei contribuenti

istituire uno speciale “gruppo di lavoro interagenzia per proteggere e sostenere i diritti LGBTQ a livello globale”

nomina di giudici, giudici e funzionari della Corte suprema apertamente LGBT

garantire la copertura dei trattamenti ormonali transgender per i dipendenti del personale militare

garantire che le richieste LGBT per l’uso pronunciato e l’accesso a bagni e servizi igienici coerenti con l’identità di genere non siano compromesse dalle esenzioni religiose

sollecitare l’approvazione della legge federale che controlli ciò che i terapisti dicono ai clienti LGBT

richiedono che i college e le università religiose pubblichino pubblicamente esenzioni religiose

garantire che il governo non discrimini le persone LGBT sulla base della religione

eliminare i regolamenti federali sulla protezione della coscienza per gli operatori sanitari

“Chiediamo all’amministrazione di porre fine alla discriminazione finanziata dai contribuenti una volta per tutte e di revocare le politiche sostenute da Trump che incoraggiano la discriminazione contro le persone LGBTQ da parte di beneficiari e appaltatori finanziati a livello federale”, esorta HRC.

“Lo stigma e la violenza contro la nostra comunità, in particolare le donne transgender di colore, devono essere affrontati sistematicamente”, afferma il gruppo.

———————

Dato che sono stati presentati molteplici esposti legali in risposta alle elezioni del 2020, con ulteriori sfide attese ed entrambi i candidati hanno rivendicato la vittoria in alcuni stati, ma sembra sempre più probabile che queste elezioni verranno risolte in tribunale.

Per questo motivo, AGENPARL non dichiarerà un vincitore delle elezioni presidenziali né Biden né Trump fino a quando tutti i risultati non saranno certificati e le eventuali controversie legali non saranno risolte.

Nonostante diverse testate giornalistiche abbiano proclamato vincitore Biden sabato.

Solo il Collegio Elettorale e gli Stati sono gli organi che certificano un’elezione presidenziale.