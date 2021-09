(AGENPARL) – Roma, 10 settembre 2021 – BioNTech, che ha sviluppato uno dei vaccini COVID-19 più comunemente usati al mondo insieme a Pfizer sta tentando di ottenere presto l’approvazione per vaccinare i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni in tutto il mondo, hanno annunciato venerdì i massimi dirigenti dell’azienda.

“Già nelle prossime settimane archivieremo i risultati del nostro studio sui bambini di età compresa tra 5 e 11 anni con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo e richiederemo l’approvazione del vaccino in questa fascia di età, anche qui in Europa”, ha dichiarato il Chief Medical Officer. Oezlem Tuereci ha detto alla pubblicazione tedesca Der Spiegel.

Ha aggiunto che la sua azienda sta ora lavorando per produrre il vaccino, che è semplicemente lo stesso farmaco che viene somministrato negli adulti ma a una dose minore.

“Le cose stanno andando bene, tutto sta andando secondo i piani”, ha affermato l’amministratore delegato di BioNTech, Ugur Sahin.

A luglio, Israele, che fa molto affidamento sul vaccino Pfizer-BioNTech, ha iniziato a somministrare dosi a bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che hanno gravi complicazioni di salute, inclusi problemi cardiaci, cerebrali o polmonari.

Il Partito Comunista Cinese a giugno ha iniziato ad abbassare il limite di età della sua campagna di immunizzazione, con i funzionari sanitari del regime che hanno affermato che il vaccino Sinovac può essere somministrato a bambini di 3 anni.

Moderna, che produce anche un vaccino contro l’mRNA, ha dichiarato giovedì che è in fase di sperimentazione il suo vaccino nei bambini tra i 6 e gli 11 anni. L’azienda sta anche lavorando a un vaccino per i bambini a partire da 6 mesi di età.

Se il vaccino per i bambini più piccoli viene approvato negli Stati Uniti, alcuni grandi distretti scolastici potrebbero imporre mandati ai bambini delle scuole elementari. Il consiglio di amministrazione del distretto scolastico unificato di Los Angeles giovedì ha votato per richiedere vaccini COVID-19 per i bambini dai 12 anni in su per frequentare le lezioni.

Alcuni genitori di Los Angeles hanno suggerito che avrebbero resistito al mandato.

“Dobbiamo essere noi a decidere per i nostri figli, non per il distretto, non per nessun altro”, ha detto giovedì la madre Carla Franca al consiglio scolastico, secondo quanto riportato dalla CNN. “Se vuoi portare i tuoi figli nei campi di sterminio, devi fallo, ma non sei tu quello che dovrebbe decidere”, ha aggiunto. “Quando hai i tuoi figli, puoi prendere le tue folli decisioni.”

Nel frattempo, un recente studio della Mayo Clinic ha scoperto che l’efficacia del vaccino Pfizer-BioNTech diminuisce nel tempo, creando la possibilità di mandati di richiamo.

Israele è diventato probabilmente il primo paese al mondo il mese scorso a dichiarare che un individuo non è “completamente vaccinato” con due dosi del vaccino Pfizer, affermando che uno può essere considerato completamente vaccinato solo se riceve una dose di richiamo sei mesi dopo il seconda dose.

Lo zar del coronavirus del paese ha recentemente chiesto al paese di prepararsi per ottenere una quarta dose del vaccino.