(AGENPARL) – Roma, 28 novembre 2021 – Il presidente Joe Biden è stato fotografato sabato senza maschera all’interno di un negozio di Nantucket che richiede ai clienti di indossare espressamente le protezioni per il viso.

Foto e rapporti rivelano che Biden ha sfacciatamente ignorato una direttiva sulla maschera al Murray’s Toggery Shop a Nantucket. Ignorando il grande cartello “Required Face Covering” sulla porta che obbligava i clienti a indossare maschere all’ingresso, il comandante in capo è entrato direttamente.

Biden non solo ha sfidato la politica del negozio, ma anche il mandato della maschera di Nantucket. Il 18 novembre, la città ha ripristinato l’obbligo di indossare le protezioni perché il tasso di positività al coronavirus di Nantucket ha raggiunto il 69 per cento delle città che effettuano il test per COVID-19, ben al di sopra della soglia del 50% fissata dal Board of Health per determinare se le mascherine sarebbero nuovamente necessarie al chiuso o non.

SUPERCUT: Biden repeatedly promised to “shut down the virus.”



SPOILER ALERT: He failed.pic.twitter.com/Yhffn1GXls — RNC Research (@RNCResearch) October 15, 2021

La volontà di Biden di ignorare liberamente le regole di copertura del viso si è verificata durante il fine settimana del Ringraziamento mentre lui e la sua famiglia erano in vacanza a Nantucket, una “riserva privata” per “persone ricche” che si unisce “ai ranghi di altre enclavi come Palm Beach, Aspen, gli Hamptons e Sun Valley”, come ha descritto il New York Times.

La notizia arriva mentre il ceppo di coronavirus noto come Omicron sta trovando la sua strada dal Sudafrica alle nazioni di tutto il mondo. È stato rilevato in Africa, Europa e Australia.

Domenica mattina, il principale scienziato di Biden, il dottor Anthony Fauci, ha detto a George Stephanopoulos della ABC che è troppo presto per determinare se la Casa Bianca deve chiedere più blocchi e mandati a causa della variante.

“Dovremmo aspettarci di vedere più blocchi, nuovi blocchi, più mandati?” chiese Stephanopoulos.

“È davvero troppo presto per dirlo”, indovinò Fauci.

Venerdì, Biden ha imposto restrizioni ai viaggi in otto paesi che hanno mostrato segni dell’ultima variante del coronavirus.

Biden è stato poi criticato per aver imposto le restrizioni dopo aver etichettato le restrizioni di viaggio del coronavirus dell’ex presidente Trump nel 2020 come xenofobe e razziste.

We are in the midst of a crisis with the coronavirus. We need to lead the way with science — not Donald Trump’s record of hysteria, xenophobia, and fear-mongering. He is the worst possible person to lead our country through a global health emergency. — Joe Biden (@JoeBiden) February 1, 2020

Biden/Harris just banned all travel from several African countries over the new COVID variant…



Remember that they campaigned AGAINST international travel bans to protect the US from the spread of disease. So much for stopping COVID in this first hundred days. pic.twitter.com/yK72WAizvI — Adam Korzeniewski 🇺🇸 (@RealAdamK) November 26, 2021

Sounds kinda racist and xenophobic. https://t.co/JhhSMCeikS — Arthur Schwartz (@ArthurSchwartz) November 26, 2021