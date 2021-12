(AGENPARL) – dom 19 dicembre 2021 Warszawa, 19 grudnia 2021 r.

Uroczyste otwarcie tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro tj. 20 grudnia br., o godz. 11.30, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki weźmie udział w uroczystym otwarciu tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy.

– Przewidziano wystąpienie Prezesa Rady Ministrów

Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy na trasie S2, Warszawa

Dane GPS: 52.140313, 21.033017

Otwarte dla mediów

UWAGA REDAKCJE:

Wejście dla dziennikarzy za okazaniem ważnej legitymacji prasowej bądź zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.

Dziennikarzy, fotoreporterów i operatorów kamer zainteresowanych obsługą medialną wydarzenia prosimy o przybycie do godz.10.30.

Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 9.30.

Wjazd na teren wydarzenia od strony ulicy Puławskiej.

