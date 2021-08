(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 [View this email in your browser](https://mailchi.mp/comune.pv.it/urban-center?e=2398ac90b1)

URBAN CENTER IN PIAZZA DELLA VITTORIA

UNO SPAZIO PER L’ARTE, LA CULTURA, LE ARTI DECORATIVE

L’Assessorato alla Cultura apre le porte della Sala Sapere Pavia che diventa così Urban Center: uno spazio di sperimentazione, rivolto alla città per ospitare iniziative dedicate alla cultura, all’arte e alle arti decorative.

La Sala, che si apre su Piazza della Vittoria, diventa così un luogo di esposizione per le associazioni e privati cittadini attivi nel settore culturale che vogliono organizzare mostre temporanee e altre iniziative di carattere artistico. In questo modo si vuole rendere lo spazio, già così centrale, una vera e propria vetrina a disposizione della città.

Le proposte presentate saranno valutate dagli uffici, che provvederanno a dare riscontro con apposita comunicazione di concessione (o meno) di utilizzo dello spazio secondo il calendario che andrà delineandosi.

Lo Urban Center sarà consegnato ai singoli richiedenti, che provvederanno a proprio carico alla gestione dello spazio (apertura/chiusura e custodia durante le aperture), assumendosi ogni responsabilità, anche in merito alle disposizioni vigenti in materia di emergenza sanitaria.

