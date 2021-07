(AGENPARL) – dom 04 luglio 2021 Università e medicina, domani il Sottosegretario Costa in visita all’UniCamillus di Roma

Domani, lunedi 5 luglio, dalleore 12, presso la sede diUniCamillus – Università Medica Internazionale di Roma, in via di Sant’Alessandro 8 a Roma, il Sottosegretario alla Salute,Andrea Costa, incontrerà il Rettore dell’Università,Gianni Profita. Al confronto parteciperanno anche il Direttore scientifico dell’INMI Spallanzani,Giuseppe Ippolito, e il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma,Antonio Magi. In questa occasione, verrà effettuato il sopralluogo presso il nuovo Centro Congressi dell’Ateneo, in corso di realizzazione.

L’incontro con i colleghi giornalisti è previsto a margine dell’appuntamento, durante la visita presso le strutture dell’Ateneo.

🔊 Listen to this