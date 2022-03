(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 Sabato 26 marzo si ritroveranno a Urbino dopo 40 anni di lontananza dalla città che li vide diplomarsi in quello che un tempo era l’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

L’incontro celebrativo del quarantennale 1977/82 -2022 ISEF vedrà presenti un gruppo di circa 50 ex diplomati, provenienti da tutta Italia assieme ai docenti di allora. Dopo una visita alle strutture del vecchio ISEF, oggi Scienze Motorie, il gruppo sarà ricevuto alle 11,30 dal Magnifico Rettore Giorgio Calcagnini nell’Aula Magna di Palazzo Battiferri, in Via Saffi, 42.

