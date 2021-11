(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 Domenica 21 novembre, alle ore 13, il programma di RAI Radio3 “Le Meraviglie” (un viaggio per l’Italia attraverso luoghi sorprendenti, ricchi di storia e di bellezza) curato da Federica Barozzi sarà dedicato – attraverso la narrazione di Massimo Raffaeli – a Palazzo Passionei-Paciotti di Urbino, alla sua storia, alla sua natura unica di biblioteca d’autore tra le più grandi d’Europa, ma anche alla particolare occasione della mostra in corso sul tema Carlo Bo: La letteratura, le città, la vita (1911-1951) che resterà aperta fino al 25 gennaio 2022 allo scopo di coronare degnamente le celebrazioni organizzate dall’Ateneo per onorare il ventennale della morte del Magnifico Rettore.

