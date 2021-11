(AGENPARL) – lun 08 novembre 2021 Università di Pisa: al via le iscrizioni al corso di alta formazione gratuito sulla transizione ecologica

C’è tempo fino al 24 novembre per fare domanda. Il corso è aperto a tutti e gratuito

Solo trenta posti disponibili e iscrizioni aperte sino al 24 novembre per il corso di alta formazione [“Ecoesione. Strumenti per promuovere la giustizia sociale nella transizione ecologica”](https://ecoesione.ec.unipi.it/360-2/) dell’Università di Pisa. Aperto a tutti e gratuito, il corso è riconosciuto dal MIUR ai fini della formazione del personale della scuola (Legge 107/2015, art 1. c. 124).Le lezioni si svolgeranno interamente in presenza al Dipartimento di Economia e Management (via Cosimo Ridolfi, 10, Pisa) dal 26 novembre 2021 al 26 febbraio 2022, per un totale di 76 ore suddivise in 5 moduli più un seminario finale.

Il corso affronta in prospettiva interdisciplinare i temi della crisi e della transizione ecologica, le politiche di contrasto (mitigazione, adattamento, conservazione), i connessi rischi sociali (diseguaglianza, disoccupazione ed esclusione) e le strategie per una giusta transizione fondata su politiche eco-sociali integrate. La formula prevede un mix di lezioni frontali e laboratoriali, con analisi di caso, esercitazioni e attività di gruppo (simulazioni, discussioni guidate, rielaborazione di esperienze, ecc.). Il corso è destinato a chi è interessato, nella professione, nella ricerca o nel volontariato, a promuovere l’integrazione tra esigenze, azioni e strategie della transizione ecologica e della giustizia ambientale con quelle della coesione e giustizia sociale.

Il corso è parte del progetto di ricerca Ecoesione, l’iniziativa è finanziata dal Ministero per la Transizione Ecologica ed è promossa dai Dipartimenti di Economia e Management e di Scienze Politiche e dal Centro Interdisciplinare “Scienze per la Pace” (CISP). Per informazioni e iscrizioni: https://cisp.unipi.it/corso-di-alta-formazione-ecoesione/.

Francesca Ferretti

