Frank Pasquale, autore del saggio “The Black Box Society” chiude il workshop MEDICAL RESEARCH: LAW, SCIENCE & TECHNOLOGIES

PAVIA. Si chiude presso l’Università degli Studi di Pavia la Summer School “MEDICAL RESEARCH: LAW, SCIENCE & TECHNOLOGIES” momento di approfondimento internazionale e interdisciplinare organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dedicato alla ricerca medica che ha riunito studiosi di fama mondiale tra i massimi esperti dei temi proposti.

La giornata conclusiva della Summer School si chiuderà mercoledì 1° giugno coi temi di medicina alternativa, rimedi naturali e diritto, rapportati al progresso tecnologico.

Presso l’Aula Foscolo dell’Università alle ore 12 chiuderà i lavori una lezione di Frank Pasquale.

Professore di diritto alla Brooklyn Law School, è un noto esperto di diritto dell’Intelligenza Artificiale, degli algoritmi, e dell’apprendimento automatico. È uno studioso prolifico e riconosciuto a livello internazionale. Il suo libro, “The Black Box Society: i segreti algoritmi che controllano il denaro e l’informazione” (Harvard University Press 2015), è stato riconosciuto come uno studio di riferimento su come i “Big Data” influiscono sulla nostra vita, ed è stato recentemente riconosciuto in un simposio sulla rivista Big Data & Society. La Black Box Society sviluppa una teoria sociale della reputazione, della ricerca e della finanza, promuovendo al contempo riforme pragmatiche per migliorare l’informazione economia.

Per informazioni: http://medicalresearch.school

