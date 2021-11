(AGENPARL) – mar 09 novembre 2021 Caro Collega,

domani mercoledì 10 novembre, dalle ore 9.45 alle ore 16.30, nell’Aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (largo Gemelli, 1 – Milano) si terrà il Summit CeTIF dal titolo [“RESHAPE THE ECOSYSTEMS TO A NEW NEXT”](https://www.cetif.it/event/fall-cetif-summit/),promosso dalCentro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari ([CeTIF](https://www.cetif.it/)).

Digitalizzazione, transizione ecologica, sostenibilità, equità sociale sono alcuni dei tratti essenziali del disegno di rinascita che sta ridefinendo tutti gli ecosistemi, rifocalizzandoli su una diversa vision ed esortandoli verso nuove strategie di crescita. Su questo si confronteranno i relatori che prenderanno parte alla giornata di studio che si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli e del Direttore CeTIF Federico Rajola. Seguirà la tavola rotonda “The new next” cui interverranno, tra gli altri, Emma Marcegaglia, B20 Italy Chair e Ceo Marcegaglia Steel, Maria Chiara Mosca, Commissario Consob, Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale Banca d’Italia, Salvatore Rossi, Presidente del Cda e Presidente del Comitato Sostenibilità Tim, Maurizio Tamagnini, Amministratore Delegato FSI. Modera i lavori Ferruccio de Bortoli.

La sessione pomeridiana si articolerà in due tavole rotonde, in programma alle ore14.30 (Aula Pio XI e Cripta Aula Magna), rispettivamente intitolate “From Open to embedded finance” e “The bing bang of productive ecosystems”.

