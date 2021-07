(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Università: Calabria (FI), bene aumento borse Medicina

“Accogliamo con favore l’aumento di 4.200 contratti per le borse di specializzazione in medicina. Quello verso i giovani medici è un impegno che io stessa porto avanti da tempo, con emendamenti che hanno già consentito un incremento dei fondi a tal fine stanziati fino al 2026”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Resta in ogni caso indispensabile una seria riforma delle scuole di specializzazione di medicina che sia improntata alla valorizzazione del merito, consenta di risolvere il grave problema dell’imbuto formativo che investe migliaia di giovani laureati in medicina, e preveda una programmazione del fabbisogno basata su un sistema di incentivazione per le figure di cui vi è maggiore necessità anziché sulla penalizzazione degli studenti che decidono di cambiare specializzazione. In questo senso ho già presentato la mia proposta”, conclude.

