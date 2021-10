(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 Università: Bond (Fi), Ministro riferisca in Parlamento. Altrimenti subito una commissione d’inchiesta

“Il ministro dell’Università spieghi cosa sta succedendo. E relazioni dettagliatamente sugli atenei che sono attualmente al centro dell’attenzione per perquisizioni e avvisi di garanzia ai docenti”. Lo chiede il deputato Dario Bond, relativamente allo scandalo concorsi truccati.

“Prima il caso di Milano. Poi Catania. Significa – aggiunge – che probabilmente non si tratta di episodi isolati. Il ministro deve relazionare con urgenza, illustrando da una parte lo stato di salute dei concorsi di selezione dei docenti, alla luce degli scandali emersi al Nord e al Sud; dall’altra spiegando a che punto sono le riprese delle lezioni in presenza, in particolare nelle facoltà medico-scientifiche. Se non ci sarà a brevissimo una risposta su questo, bisogna procedere con un progetto di legge rapidissimo, per istituire una commissione d’inchiesta sui concorsi universitari”.

