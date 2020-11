UNIONE NAZ. CONSUMATORI SU SCIOPERO BENZINAI: è ILLEGITTIMO, VIOLA REGOLAMENTAZIONE SETTORE

(AGENPARL) – mer 18 novembre 2020 Benzinai: gestori, stop in autostrada da 30 novembre

Unc: sciopero illegittimo durante emergenza Coronavirus

Dal 27 novembre verranno sospese le aperture notturne dei distributori di carburanti in autostrada e, dalla settimana seguente, anche quelle diurne. Lo scrivono Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio, in una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Governo.

“Qualunque sciopero durante l’emergenza Covid è illegittimo” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Anche rispettando i 10 giorni di preavviso, si tratta comunque di uno sciopero che viola la regolamentazione del settore adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94 del 19.07.2001 e pubblicata in G.U. n. 179 del 3.8.2001” prosegue Dona.

“In questo grave momento per il Paese, uno sciopero, infatti, non solo è un atto irresponsabile, ma contrario alla regolamentazione del settore che prevede che le agitazioni, quand’anche fossero già regolarmente in corso, “debbono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità”, come è, ovviamente, l’emergenza che sta vivendo il Paese per via del Coronavirus” prosegue Dona.

L’associazione ricorda, infine, che anche in caso di sciopero regolare, “le stazioni di servizio in funzione nell’autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri”. Inoltre “per la rete della viabilità ordinaria urbana ed extraurbana, dovrà essere mantenuto in servizio un numero di stazioni di rifornimento non inferiore al 50% degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo i turni programmati. L’individuazione di tali stazioni dovrà essere effettuata dal Prefetto per la viabilità urbana e per quella extraurbana”.

