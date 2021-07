(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 Rc Auto:Ivass, balzo utili grazie a Covid,restituire di più

Unc: parole sante, calo vergognoso!

Attendiamo Antitrust per azioni legali

Secondo il presidente Ivass, Luigi Federico Signorini, grazie al lockdown per il Covid e al crollo degli incidenti stradali, le assicurazioni hanno aumentato i profitti dei danni del 45% ma, mentre i premi sono scesi solo del 5,5%, gli oneri relativi ai sinistri sono calati del 20%. Su 2,2 miliardi di euro risparmiati, solo 800 milioni sono stati restituiti ai clienti.

“Parole sante! Un calo vergognoso!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Abbiamo sempre sostenuto che con il lockdown il premio rc auto sarebbe dovuto letteralmente precipitare. Se si considera il dato reso noto oggi dei 2,2 miliardi di euro risparmiati, il premio sarebbe dovuto scendere di almeno 52 euro considerando tutti i veicoli assicurati” prosegue Dona.

“Ora attendiamo l’esito dell’istruttoria dell”Antitrust rispetto all’ipotesi di un’intesa restrittiva della concorrenza tra le imprese assicurative e, in caso di condanna, daremo battaglia legale per far ottenere ai consumatori un equo risarcimento per il danno economico derivato dalla mancata riduzione del costo della polizza” conclude Dona.

🔊 Listen to this