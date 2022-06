(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 Istat: vendite aprile, 0 su mese, +8,4% su anno

Unc: dati pessimi, rialzi illusione ottica per inflazione

Secondo i dati Istat resi noti oggi, ad aprile le vendite in valore al dettaglio sono stabili rispetto al mese precedente e salgono dell’8,4% su base annua.

“Dati pessimi. I pochi rialzi registrati sono solo un’illusione ottica dovuta all’inflazione che ad aprile era pari al 6% su base annua, 6,7% per i soli prodotti alimentari. Non per niente rispetto ad aprile 2021 le vendite alimentari salgono in valore del 5,5%, ma poi scendono dello 0,8% in volume, con un divario di ben 6,3 punti percentuali. Per il resto ricordiamo che ad aprile 2021 molti esercizi, come i centri commerciali, erano ancora chiusi nel weekend” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Unica magra consolazione è che le vendite di aprile in valore, nei dati destagionalizzati, restano ancora maggiori sia nel confronto con quelle di febbraio 2020, ultimo mese pre-lockdown, con +2%, che rispetto a gennaio 2020, ultimo mese pre-pandemia, con +3,2%” conclude Dona.

Valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio (dati destagionalizzati)

Alimentare

Non alimentare

Totale

Dif Apr 22 – Gen 20

Dif Apr 22 – Feb 20

Dif Apr 22 – Mar 22

Fonte: UNC su elaborazione dati Istat

