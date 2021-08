(AGENPARL) – mer 04 agosto 2021 Istat: vendite giugno, +0,7% su mese, +7,7% su anno

Unc: dati deludenti, vendite -0,9% su febbraio 2020

Secondo i dati Istat resi noti oggi, a giugno le vendite in valore al dettaglio salgono dello 0,7% rispetto al mese precedente e del 7,7% su base annua.

“Dati deludenti. Il lieve rialzo non è sufficiente per recuperare sui valori pre-crisi. Nonostante le riaperture, le vendite procedono ancora a rilento e questo perché le famiglie faticano ad arrivare a fine mese ” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Secondo il nostro studio, le vendite di giugno sono inferiori nel confronto con quelle di febbraio 2020, ultimo mese pre-lockdown, dello 0,9%, gap che sale al 2,2% per le vendite non alimentari, che restano inferiori dell’1,9% anche rispetto a gennaio 2020, ultimo mese pre-pandemia” conclude Dona.

Valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio (dati destagionalizzati)

Totale

Alimentare

Non alimentare

Dif Giu 21 – Gen 20

Dif Giu 21 – Feb 20

Dif Giu 21 – Mag 21

Fonte: UNC su elaborazione dati Istat

