Unc: dati eccellenti, +10,5% su febbraio 2020, +8,5% su gennaio 2020

Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, il fatturato dell’industria ad agosto sale dello 0,8% sul mese precedente e del 13,8% su base annua.

“Dati eccellenti. Nonostante agosto sia un mese anomalo, con valori contenuti, dove quindi ci possono essere variazioni percentuali consistenti, amplificate rispetto ad altri mesi, si tratta di dati indubbiamente ottimi. Il fatturato, infatti, è in territorio positivo non solo su agosto 2020 o su luglio 2021, ma anche rispetto ai valori pre-crisi di gennaio e febbraio 2020” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Secondo il nostro studio, infatti, se si confronta il fatturato di oggi con quello del febbraio 2020, ultimo mese pre-lockdown, è superiore del 10,5%, mentre rispetto a gennaio 2020, ultimo mese pre-pandemia, è maggiore dell’8,5%. Inoltre, anche andando indietro di due anni, rispetto ad agosto 2019, ora il livello, nei dati corretti per gli effetti di calendario, è più alto del 9,7%, +7% su agosto 2018. Insomma, non c’è confronto che non sia abbondantemente positivo, sia nei dati interni che esteri” conclude Dona.

Tabella: Fatturato dell’industria (dati destagionalizzati)

FATTURATO

Totale

interno

estero

Differenza %

Ago 2021 – Gen 2020

Differenza %

Ago 2021 – Feb 2020

Differenza %

Ago 2021 – Lug 2021

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su elaborazione dati Istat

Tabella: Fatturato dell’industria (dati corretti per gli effetti di calendario)

FATTURATO

Totale

interno

estero

Differenza %

Ago 2021 – Ago 2018

Differenza %

Ago 2021 – Ago 2019

Differenza %

Ago 2021 – Ago 2020

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su elaborazione dati Istat

