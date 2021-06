(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 Energia: Arera, dal 1° luglio elettricità +9,9%, gas +15,3%

UNC: record storico per rialzo del gas, 3° maggiore rincaro per la luce

Secondo quanto stabilito da Arera, dal 1° luglio la bollettadell’elettricità salirà del 9,9% mentre quella del gas del 15,3%.

“Una stangata quasi record. Per il gas mai da quando ci sono gli aggiornamenti tariffari trimestrali stabiliti dall’Authority, ossia dal gennaio 2003, si sono verificati rialzi così elevati, mentre per la luce si tratta del terzo maggiore rincaro di sempre. E per fortuna il Governo è intervenuto stanziando 1,2 miliardi di euro altrimenti sarebbe stata ancora peggio. Ora speriamo, però, in una riforma complessiva degli oneri di sistema per ridurre in modo permanente le bollette” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Il rincaro, infatti, può mandare in tilt i bilanci delle famiglie già in difficoltà per via dell’emergenza Covid. A preoccuparci, in particolare, l’impennata della luce, visto che i caloriferi sono spenti in estate, mentre nei mesi caldi si registrano i picchi dell’anno per i consumi di elettricità, dato l’uso massiccio dei condizionatori. Un quadro, quindi, grave e allarmante!” conclude Vignola.

L’associazione di consumatori ha stilato la classifica di tutti gli aumenti trimestrali del mercato tutelato stabiliti da Arera dal gennaio 2003 fino ad oggi (prima gli aggiornamenti erano bimestrali), sia per la luce (cfr, tabella n. 1) che per il gas (cfr. tabella n. 2).

Per la luce l’incremento di oggi, pari a +9,9%, si colloca al terzo posto, mentre per il gas, con +15,3% si supera il primato del quarto trimestre 2020, pari a +11,4%.

Tabella n. 1: Top ten aumenti trimestrali della luce

Trimestre

Aumento %

Ott–Dic 20

Apr-Giu 12

Lug-Set 21

Ott-Dic 18

Lug-Set 18

Lug-Set 06

Apr-Giu 06

Gen-Mar 18

Gen-Mar 12

Gen-Mar 21

Tabella n. 2: Top ten aumenti trimestrali del gas

Trimestre

Aumento %

Lug-Set 21

Ott-Dic 20

Lug-Set 18

Ott-Dic 18

Ott-Dic 08

Ott-Dic 11

Ott-Dic 14

Gen-Mar 21

Gen-Mar 18

Lug-Set 08

Gen-Mar 17

