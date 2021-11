(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 Bollette: dl approvato al Senato con 179 voti favorevoli

Unc: bene, il problema vero è la manovra e il prossimo trimestre

Il decreto per il contenimento delle bollette energetiche è stato approvato al Senato. Ora passerà alla Camera per la conversione definitiva in legge.

“Bene, l’importante è che si approvi prima della scadenza. Ovvio, infatti, che per il trimestre in corso non si può fare altro rispetto a quanto già deciso in quel decreto” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Il problema vero, urgente, è che si intende fare per il prossimo trimestre, ma questo dipende non dal decreto appena approvato ma da quanti soldi verranno stanziati in manovra, visto che ne servono almeno 4 solo per il primo trimestre 2022. Inoltre va discussa una riforma complessiva delle bollette di luce e gas. Speravamo fosse inserita nel ddl concorrenza, invece non c’è traccia del tema, salvo per quanto riguarda le concessioni” conclude Vignola.

