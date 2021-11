(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 Dazn, nessun cambio su doppia utenza in stagione in corso

Unc: ottima notizia, finalmente il chiarimento chiesto

Dazn in una nota ha precisato che “nel rispetto di coloro che usano in modo corretto la condivisione e con l’obiettivo di tutelare l’interesse dei nostri abbonati, nessun cambio verrà introdotto nella stagione in corso”.

“Bene, ottima notizia. Una vittoria per tutti i tifosi. Finalmente è arrivato quel chiarimento che abbiamo chiesto fin dal primo minuto, pena un ricorso all’Antitrust” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Non era accettabile, infatti, un cambio delle condizioni contrattuali senza un avviso adeguato all’utenza, nel rispetto dell’art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, lasciando un avviso sul sito che a quel punto sarebbe diventato ingannevole, visto che continuava a promettere di poter connettere fino a 6 dispositivi e guardarne contemporaneamente due” conclude Dona.

