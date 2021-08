(AGENPARL) – mar 24 agosto 2021 Tv: Dazn, svolta richiede momento fisiologico assestamento

Unc: chiacchiere stanno a zero!

Dazn, in una nota sui disservizi verificatesi nella prima giornata di campionato, ha precisato che la svolta epocale del calcio in streaming richiede un momento fisiologico di assestamento, che sono dispiaciuti e che sta proseguendo il lavoro per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi.

“Parole, parole, parole…. le chiacchiere stanno a zero! Una società non si aggiudica una gara per un servizio se non è ancora pronta a offrirlo e la Lega di serie A, che ieri ha mandato una letterina, tipo Babbo Natale, per avere chiarimenti, piange lacrime di coccodrillo, visto che le garanzie doveva averle prima di assegnare i diritti tv e non certo dopo che la frittata è fatta” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Il punto è che Dazn aveva dato precise garanzie sia all’Antitrust che all’Autorità delle Comunicazioni, che avevano, rispettivamente, aperto un procedimento cautelare ed emanato un atto di indirizzo per evitare fenomeni di congestione della rete e prevenire disservizi per gli abbonati. Che fine hanno fatto quegli impegni? Questo deve spiegare ora Dazn e per questo abbiamo deciso di presentare esposti alle due Authority, così che possano verificare l’adempimento degli obblighi assunti” conclude Dona.

🔊 Listen to this