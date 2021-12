(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 Carburanti: Unc, dati Mite, prezzi scendono

Ottima notizia, gasolio scende sotto quota 1,6 euro

Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica, scendono i prezzi dei carburanti.

“Una buona notizia. Se nelle precedenti ultime 3 settimane i prezzi erano calati ma in modo impercettibile, questa settimana si registra una diminuzione consistente e, per la prima volta, si arresta anche al corsa del Gpl. Non solo la benzina frena a 1,733 euro al litro, con un risparmio, in appena una settimana, pari a circa 50 cent per un pieno di 50 litri (0,49 euro), ma il gasolio scende anche sotto la soglia simbolica di 1,6 euro al litro, e, arrivando a 1,598 euro al litro, consente un ribasso identico a quello della benzina, pari a circa 50 cent a pieno (0,49 euro)” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Certo i rialzi passati fanno perdurare la stangata senza precedenti per gli automobilisti. Dal 6 settembre, in appena 3 mesi, quando la benzina era pari a 1,655 euro al litro e il gasolio a 1,504 euro al litro, un pieno da 50 litri costa comunque 3 euro e 89 cent in più per la benzina e 4 euro e 68 cent in più per il gasolio, con un’impennata, rispettivamente, del 4,7% e del 6,2%. Il Gpl, che costava 0,701 euro al litro, è rincarato del 18,3%” prosegue Dona.

“Ancora peggio in confronto con un anno fa. Dalla rilevazione del 7 dicembre 2020, quando la benzina era pari a 1.409 euro al litro e il gasolio a 1.284 euro al litro, un pieno da 50 litri costa 16 euro e 18 cent in più per la benzina e 15 euro e 70 cent in più per il gasolio, con un balzo, rispettivamente, del 23% e del 24,5%. Ma il calo di questa settimana consente di ridurre la batosta annua sotto i 400 euro. Per chi fa 2 pieni di carburanti al mese, infatti, la mazzata teorica è pari a 388 euro all’anno per la benzina e a 377 euro per il gasolio” conclude Dona.

Prezzo

6/09/2021

(€/1000 litri)

Prezzo

6/12/2021

(€/1000 litri)

Aumento %

Differenza

in euro x pieno da 50 litri

su base annua

Rincaro annuo ad autovettura (a)

(in euro)

BENZINA

1.655,19

1.732,90

93,25

GASOLIO

1.504,10

1.597,75

112,38

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite

Prezzo

7/12/2020

(€/1000 litri)

Prezzo

6/12/2021

(€/1000 litri)

Aumento %

Differenza

in euro x pieno da 50 litri

su base annua

Rincaro annuo ad autovettura

(in euro)

BENZINA

1409,34

1.732,90

16,18

388,27

GASOLIO

1283,79

1.597,75

15,70

376,75

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite

(a) nell’ipotesi di 2 pieni di carburante al mese

