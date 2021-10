(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 Consumatori: Camera, ok a commissione inchiesta su tutela

Unc: bene Commissione, ma non si limiti a indagare

Via libera unanime dell’Aula della Camera alla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.

“Bene, non possiamo che esprimere il nostro plauso per questa iniziativa. Naturalmente, visto che da anni già denunciamo, ripetutamente, quali sono le più ricorrenti pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori, la vera scommessa sarà passare dall’indagine alla soluzione del problema” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Occorre, quindi, che la relazione annuale della Commissione diventi, insieme a quella dell’Antitrust, oggetto di valutazione per la predisposizione della Legge annuale per il mercato e la concorrenza” conclude Dona.

🔊 Listen to this