Unc: bene, ora si chiuda con rapidità

L’Antitrust ha pubblicato nel Bollettino settimanale l’avvio di un procedimento contro Panda Leads, la società che gestisce portali che offrono la possibilità di creare un curriculum vitae dietro pagamento di un corrispettivo.

“Bene, siamo molto soddisfatti che, a seguito del nostro esposto, si sia aperto il procedimento, che ora auspichiamo si chiuda con rapidità” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“I consumatori ci hanno segnalato che credevano di ottenere un curriculum per un importo una tantum di 0,90 euro. In realtà si ritrovavano l’attivazione di un abbonamento mensile di 29,99 euro, con addebito automatico che si rinnovava tacitamente salvo disdetta” prosegue Dona.

“Una persona che scrive un curriculum è spesso giovane e, comunque, essendo in cerca di un lavoro, certo non naviga nell’oro. Ecco perché speriamo che, nel caso la pratica venga confermata dall’Authority come scorretta, si applichino sanzioni adeguate” conclude Dona.

