(AGENPARL) – lun 07 marzo 2022 Benzina: Qe, sfonda i 2 euro al litro anche in self

Unc: speculazione bella e buona

Secondo Quotidiano Energia, il prezzo medio della benzina in modalità self sarebbe salito a 2,004 euro al litro.

“Una speculazione bella e buona! Vedremo domani cosa diranno i dati ufficiali del Mite, il ministero della Transizione Ecologica, ma quello che è certo è che, come temevamo, sono scattati rialzi del tutto ingiustificati” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Le quotazioni internazionali del petrolio, come di molte altre materie prima, stanno, infatti, volando solo sulla base dell’ipotesi di uno stop dell’import dalla Russia che per il momento non c’è. Ancora più infondati i rincari alla pompa, visto che il petrolio greggio prima di diventare benzina va distillato e raffinato” prosegue Dona.

“Il Governo deve intervenire per calmierare i prezzi, come chiediamo da mesi, riducendo le accise sui carburanti” conclude Dona.