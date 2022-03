(AGENPARL) – ven 11 marzo 2022 Antitrust: sanzione di 1 milione di euro a Sky Italia per pacchetto Calcio

Unc: bene, ottima notizia, non c’è pace per i tifosi

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso un’istruttoria nei confronti di Sky Italia S.r.l. irrogando alla società una sanzione di 1 milione di euro per la diffusione di informazioni ingannevoli sull’aggiudicazione dei diritti calcistici delle partite del campionato di calcio di Serie A.

“Bene, ottima notizia. Una vittoria per i consumatori. Purtroppo non c’è pace per i tifosi di calcio che da qualche anno a questa parte hanno subito rincari, peggioramenti del servizio, continue modifiche delle offerte, e tutto questo proprio in un momento in cui andare allo stadio non è possibile o è comunque diventato molto complicato” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Va sempre garantito il diritto del consumatore a essere correttamente informato, tanto più nell’ambito dei servizi innovativi. Nel settore della tv a pagamento, in particolare, questa corretta informazione è resa più complicata anche dalle società di calcio che giocano avidamente sull’assegnazione dei diritti televisivi stipulando accordi in esclusiva non certo mirati alla soddisfazione del tifoso, ma solo a massimizzare i profitti” conclude Dona.