(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 Antitrust: 11 mln multa a Poste

Unc: ottima notizia, finalmente multa consistente

L’Antitrust ha irrogato a Poste Italiane una multa da 11 milioni di euro per abuso di dipendenza economica.

“Ottima notizia. Finalmente una sanzione consistente che si spera possa servire da monito a tutte le grandi società che abusano della loro posizione dominante o nel mercato o nell’ambito di un rapporto negoziale, come in questo caso, sottoponendo il soggetto più debole a clausole gravose, vessatorie, determinando un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Da sempre chiediamo di togliere il tetto alle multe di tutte le Authority e di prevedere che le sanzioni siano sempre, per legge, superiori all’illecito guadagno, altrimenti non potranno mai avere alcun effetto deterrente. Ma il nostro ripetuto appello, che ripresenteremo, ancora una volta, sotto forma di osservazioni alla prossima legge sulla concorrenza, è rimasto finora inascoltato” conclude Dona.

