(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 Antitrust: fatture post recesso, faro su 4 compagnie tlc

Unc: fatto gravissimo che limita concorrenza

L’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Vodafone, Fastweb, Wind 3 e Telecom per pratica commerciale scorretta, per avere continuato a emettere fatture successivamente alla richiesta di cessazione del rapporto.

“Un fatto gravissimo, che limita la concorrenza, basata sulla mobilità del consumatore. Purtroppo manca la volontà di ostacolare lo strapotere delle compagnie telefoniche. Quando anche scattano le multe, sono irrisorie, vengono impugnate al Tar e al Consiglio di Stato e poi, come sulle bollette da 28 giorni, le sentenze non sono rispettate, nel silenzio generale” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ora i politici in modo bipartisan intendono persino ridurre le multe dell’Antitrust, già ridicole. Quanto alla legge sulla concorrenza è la peggiore possibile immaginabile. Un’occasione persa che avrebbe potuto abolire le spese di recesso, come da noi proposto e invece non contiene nemmeno un comma per aiutare le famiglie” conclude Dona.

