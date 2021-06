(AGENPARL) – gio 24 giugno 2021 Agcom: atto di indirizzo per Dazn

Unc: bene, ottima notizia, speriamo basti

L’Agcom, in previsione della prossima stagione e della trasmissione delle partite di calcio di serie A da parte di Dazn in partnership con Tim, utilizzando la rete Internet, ha deciso di adottare un atto di indirizzo.

“Bene, ottima notizia. Speriamo basti a evitare i disservizi che si sono verificati in passato. E’ evidente che i consumatori che pagano hanno diritto di vedere le partite senza che il segnale si blocchi o vi siano problemi tecnici di altro tipo, senza contare che, visti i rincari esponenziali decisi da Dazn, pagano profumatamente per quel servizio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Sarebbe, comunque, ancor più inaccettabile se poi, per accontentare i tifosi, a rimetterci fossero tutti gli altri consumatori, con un abbassamento della qualità del servizio di accesso alla rete” prosegue Dona.

“In ogni caso vigileremo e saremo pronti a presentare immediatamente esposti sia all’Agcom che all’Antitrust per tutelare gli interessi di tutti i consumatori” conclude Dona.

