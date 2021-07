(AGENPARL) – lun 19 luglio 2021 Bankitalia: Abf, relazione 2020

UNC: urge intervento su vishing e smishing

Resa nota oggi la relazione sull’attività dell’Abf, l’Arbitro finanziario bancario, relativa al 2020.

“L’Abf dedica un apposito paragrafo alle frodi informatiche. Le nuove truffe, come vishing e smishing, sono sempre più sofisticate e insidiose. Oggi, con il cosiddetto sms spoofing, riescono persino a far apparire sul cellulare del consumatore il numero della banca, ottenendo così più facilmente i dati per poter prosciugare il conto corrente del malcapitato” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Purtroppo, nella relazione e nell’appendice resa nota oggi, manca il numero di ricorsi presentati all’Abf per queste truffe, ma siamo convinti, a giudicare dal numero delle segnalazioni che riceviamo ai nostri sportelli, siano dati in rialzo. Urge un intervento, anche a livello legislativo, per porre un freno a queste frodi” prosegue Dona.

“Servono campagne informative su tutti i principali mass media. Bisogna, poi, che al cliente sia consentito porre un tetto all’importo dei bonifici, tetto modificabile solo recandosi nella filiale della banca” conclude Dona.

