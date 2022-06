Unione Naz. Consumatori: la top ten dei rincari alimentari

(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 Prezzi: Unc, la top ten dei rialzi alimentari

Olio non di oliva +70,2%, Burro +23,3%, Pere +22,9%,

L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat resi noti ieri per stilare la classifica dei prodotti alimentari che a maggio hanno registrato i maggiori rialzi annui.

Il record dei rincari spetta come sempre all’Olio diverso da quello di oliva che si impenna del 70,2% rispetto a maggio 2021 e che certo risente dell’effetto Ucraina e del blocco dell’import dell’olio di girasole. Al secondo posto della top 10 il Burro che svetta del 23,3%. Sul gradino più basso del podio la Pere che salgono del 22,9% in un anno.

Al quarto posto i Pomodori (+20,6%), poi il cibo simbolo dell’Italia, la Pasta (fresca e secca) che lievita del 20,5%. Seguono la Farina (+18,7%), il Pollame, che costa il 13,8% in più su base annua, la Margarina (+12,8%), Altra frutta come i meloni e i cocomeri (+12,6%). Chiudono la top ten le Uova (+12,3%).

Nella top 20, si segnalano i vegetali (+11%), i gelati (+11%), il pane confezionato (+10%), e quello fresco (+9,4%).

Prodotto

Rincari

% annui

di maggio

Altri oli alimentari (diversi da olio di oliva)

Burro

Pomodori

Pasta secca e fresca

Farina

Pollame

Margarina e altri grassi vegetali

Altra frutta fresca (Meloni, cocomeri…)

Molluschi freschi

Altri prodotti conservati o trasformati e preparati a base di carne

Vegetali freschi

Gelati

Crostacei freschi

Patatine fritte

Pane confezionato

Pane fresco

Arance

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

