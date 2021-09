(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 Unc: Antitrust, 1 milione di multa a DENTIX

Vittoria dell’Unione Nazionale Consumatori per il caso Dentix, la catena di cliniche odontoiatriche che, dopo aver chiuso per l’emergenza Covid, era sparita dalla circolazione senza alcun preavviso.

L’Antitrust ha condannato, in solido, Dentix Italia s.r.l. e Dentix Health Netherlands B.V. per pratica commerciale scorretta, comminando una sanzione di 1 milione di euro.

“Una vittoria importante a tutela dei diritti dei consumatori e della loro salute. La società, infatti, aveva interrotto la propria attività senza alcun preavviso, privando i pazienti di qualsiasi assistenza. Un fatto molto grave, considerato che si trattava di prestazioni mediche spesso non procrastinabili” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Lasciare nella terra di nessuno persone malate, abbandonandole a se stesse, non è ammissibile. I disagi patiti dai consumatori sono stati rilevanti. Ora, finalmente, la condanna dell’Antitrust riconosce la bontà delle nostre tesi e che questa condotta è stata contraria alla diligenza che si deve attendere da un operatore del settore sanitario” conclude Dona.

