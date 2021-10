(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 Unione Europea, Ascani (Mise): “Cooperazione e interconnessioni asset strategici per il futuro dell’Europa”.

“L’Italia crede nel potere della digitalizzazione, ecco perché poniamo digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura come prima missione del nostro Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, ma è fondamentale investire sul fattore umano, coinvolgendo nel processo cittadini e imprenditori, in particolare delle PMI. Per citare il nostro premier Mario Draghi: c’è una differenza tra debito buono e debito cattivo e la differenza è nel modo in cui investiamo i soldi”

Così la Sottosegretaria al Mise e Vice Presidente del Pd, Anna Ascani, nel corso della partecipazione a “State of Europe, the Festival of politics and ideas: the new reinassance” organizzato oggi da Friend of Europe – il think tank che mette a confronto le idee sulle politiche per il rilancio economico e sociale del Vecchio Continente. Durante la discussione, svoltasi in formato ibrido – a Bruxelles e online – spazio anche ai temi strategici per il futuro dell’Europa: “per plasmare il futuro dell’Europa sono due gli elementi che voglio evidenziare come fondamentali”, ha dichiarato la Sottosegretaria Ascani, “la cooperazione e le interconnessioni attraverso i quali immaginare l’Unione Europea come un unicum, con i Paesi uniti – nella diversità – per raggiungere obiettivi comuni e rendere l’Unione un attore globale.”

Roma, 14 ottobre 2021

